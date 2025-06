Maccarese “Viaggio nel Mondo delle Api”

Sabato 31 maggio oltre trenta bambini nella corte della Casa della Partecipazione

Nell’ambito del programma che il Biodistretto sta conducendo sulle tematiche dell’agricoltura, la biodiversità e la salvaguardia dell’ambiente, sabato 31 maggio oltre trenta bambini, accompagnati dai genitori hanno partecipato al viaggio nel mondo delle api, che si è tenuto a Maccarese nella corte della Casa della Partecipazione.

L’iniziativa, strutturata come “laboratorio”, un giardino per le Api, progettato e organizzato dalla Biblioteca dei Piccoli, è stata animata con professionalità dalle volontarie della Biblioteca dei Piccoli e da una apicoltrice. I bambini, oltre a vivere momenti di divertimento e di intenso dialogo con le volontarie, hanno avuto la possibilità di osservare da un’arnia didattica, l’organizzazione e la vita delle api, prendendo visione delle attrezzature utilizzate dall’apicoltore nell’estrarre il miele dai telai, formati da migliaia di cellette dette favi, nonché avere delle delucidazioni alle varie domande incentrate sul mondo delle api.

L’evento è stato realizzato con i fondi messi a disposizione della Regione Lazio (L.R. n. 22/2022 e DGR n.758/2024) e Programmato dal Comune di Fiumicino (DGC n.203/2024).

“Il tema dell’evento ‘Viaggio nel Mondo delle Api’, come quello effettuato presso il Borgo di Tragliata, sabato 24 maggio avente come tema i ‘Cambiamenti Climatici, Siccità, Risorse Idriche’, hanno lo scopo di porre all’attenzione dell’opinione pubblica, e delle autorità preposte, le tematiche dell’agricoltura, della biodiversità e della salvaguardia dell’ambiente, individuare percorsi e azioni condivisi per dare risposte alle domande che pone la stessa transizione ecologica” dichiara il Dott. Massimiliano Mattiuzzo, Presidente Associazione Biodistretto Etrusco Romano ET.

“Le Api sono una risorsa fondamentale per l’agricoltura – sottolinea – con la loro attività impollinano circa il 70% delle specie vegetali presenti sul pianeta e, inoltre, garantiscono oltre il 35% della produzione agricola. In assenza del loro instancabile lavoro molti cibi non arriverebbero a far parte dei nostri pasti giornalieri“.

“Da una recente ricerca dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell’Ambiente) è emerso che da circa 50 anni – rimarca – le api sono in costante diminuzione; le cause principali, secondo lo studio, sono prevalentemente da ricercarsi sulle notevole estensione delle monocolture e l’utilizzo di alcuni prodotti chimici. Continuando la moria, oltre ai danni ambientale e alla biodiversità, inevitabilmente si avranno ripercussioni sulla contrazione di prodotti quali: miele, pappa reale, polline, propoli e cera“.

“Nel corso della festa, dato il successo dell’evento e la significativa partecipazione, è emersa spontanea la domanda su come dare continuità all’iniziativa e cosa, concretamente, fare per evitare la moria delle api, temi che sicuramente saranno oggetto di riflessione e proposte concrete future” conclude il Presidente Associazione Biodistretto Etrusco Romano ET