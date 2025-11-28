Lipu in 50 piazze con “La Natura è una storia preziosa”

Nel weekend del 29-30 novembre tornano i kit natalizi solidali per sostenere la tutela degli uccelli e degli habitat

di Dario Nottola

Sabato 29 e domenica 30 novembre la Lipu torna in 50 piazze con l’edizione 2025 dell’evento natalizio dal titolo “La Natura è una storia preziosa”.

L’evento, che vedrà i volontari della Lipu offrire a soci e simpatizzanti e a tutti gli interessati un kit formato da 3 biglietti di auguri disegnati da Giulia Orecchia e raccontati dalla Lipu, è appunto dedicato al racconto della natura e si lega in particolare a tre scricciolo, il pettirosso e il codirosso spazzacamino. Ognuno dei biglietti, sul retro, riporta una breve storia legata a queste specie, un testo che unisce fantasia, emozione e conoscenza.

I biglietti, realizzati su carta ecologica Fsc e per il 40% ricavata da sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali, in sostituzione della cellulosa, saranno offerti dai volontari della Lipu nelle piazze in un’unica preziosa cartellina, a una donazione minima di 7 euro a sostegno delle attività di tutela degli uccelli e degli habitat naturali che la Lipu porta avanti fin dalla propria fondazione, avvenuta esattamente 60 anni fa nel novembre 1965.

Per chi non potrà raggiungere le piazze, le cartoline sono disponibili anche online sul sito Lipu.it alla pagina https://go.lipu.it/online, mentre alla pagina https://go.lipu.it/piazze sono elencate tutte le 50 piazze dell’iniziativa, 18 delle quali replicheranno i banchetti su entrambi i giorni dell’evento o anche in altre date nel mese di dicembre.

“Il nostro evento – spiega Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia – rappresenta un modo poetico e solidale per augurare Buone Feste a tutti e sensibilizzare e informare il pubblico dell’impegno continuo e attivo della Lipu a favore della natura e degli animali selvatici“.

L’idea di fondo dell’evento, come recita il titolo della campagna, è che la natura sia una storia preziosa, da conoscere, vivere e raccontare, con le sue bellezze e ricchezze. Raccontare la natura vuol dire farla essere più parte delle nostre vite e, al tempo stesso, far sentire noi più parte della natura.

“Per questo – conclude il presidente della Lipu – contiamo di incontrare e parlare con tante persone, dai nostri Soci e donatori ai simpatizzanti e a tutti coloro che per la prima volta vorranno avvicinarsi e conoscere l’operato della nostra associazione a favore della biodiversità”.

Per effettuare l’ordine online dei kit di biglietti di Natale:

https://donisolidali.lipu.it/categoria-prodotto/natale/?o=157 Tra in punti allestiti figurano:

– CASTEL DI GUIDO (Roma) OASI LIPU sabato 29 novembre dalle 9.30 alle 13.00, domenica 30 novembre ore 10.30-12.30. Appuntamento presso il Centro Visite dell Oasi Castel di Guido Via Quarto delle Colonne snc Roma. Email: oasi.casteldiguido@lipu.it – T. 328 5569123

– CIVITAVECCHIA (Roma) Su richiesta previo appuntamento Sabato 29 novembre – Domenica 30 novembre. Per info: Lipu Civitavecchia – tel: 3273455315

– LIDO DI OSTIA (Roma) Passeggiata Porto Turistico di Roma (Lungomare Duca degli Abruzzi 84). Sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e presso l’Oasi Lipu CHM di Ostia anche nei successivi giorni di lun-mer-ven-sab e dom dalle 10 alle 13. Per info e prenotazioni chm.ostia@lipu.it