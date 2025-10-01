“Le strade di Maccarese”: il nuovo saggio di Riccardo Di Giuseppe

Un viaggio nella storia della città attraverso toponimi e odonimi, per celebrare i 100 anni di Maccarese (1925–2025)

di Dario Nottola

Nuova pubblicazione editoriale per il naturalista Riccardo Di Giuseppe: arriva un saggio sulla storia di Maccarese.

“Questi ultimi anni sono stati per me di studio e approfondimenti – annuncia – Un lavoro che mi ha impegnato per molti mesi; era, infatti, mio desiderio scrivere qualcosa su Maccarese, per i suoi 100 anni 1925-2025. Posso dirvi di esserci riuscito. Ecco, ‘Le strade di Maccarese. Toponimi e odonimi’ edito da Fondazione Anna Maria Catalano. Ringrazierò poi tutte le persone che hanno condiviso con me questa idea e percorso”.

Un saggio che racconta la storia di Maccarese attraverso i suoi toponimi e i nomi delle sue vie. Un libro pensato per tutti, con uno sguardo privilegiato agli studenti.

“Come scrivo nell’introduzione ‘Le strade di Maccarese’ rappresentano un maestoso museo a cielo aperto con un immenso patrimonio culturale da difendere e trasmettere, gratuitamente e democraticamente a disposizione di tutti”, conclude Di Giuseppe che presenterà ufficialmente il libro in una prima uscita pubblica