La Different Wine di Valentina Fabbri Biancone è sponsor dell’evento Rise in programma a Roma fino al 2 Marzo

“Siamo pronti ad un nuovo rinascimento. Le piccole aziende Made in Italy non hanno nulla da invidiare ai grandi colossi”

Il Ceo e fondatore della Different Wine Valentina Fabbri Biancone, insieme al co-fondatore Mario Bauzullo sbarcano in Campidoglio, direttamente da Ostia, per la presentazione dell’evento Rise – Rome Insights style experience, promosso da Convention Bureau Roma e Lazio e sponsorizzato proprio da Different Wine. Si tratta del primo experience workshop che celebra e promuove l’eccellenza dell’offerta di alta gamma di Roma e Lazio. L’iniziativa è dedicata ai professionisti del luxury travel per rilanciare l’immagine della Capitale nel settore. Fino al 2 marzo la Città Eterna diventerà un palcoscenico di luce e splendore richiamando una selezione dei migliori buyer, media e influencer internazionali di settore.

La Different Wine nasce da un progetto ambizioso di due grandi amanti e conoscitori del vino che, prima con il Different Wine festival, e ora come sponsor dell’evento Rise si confermano sul territorio nazionale e approdano in quello internazionale. Da sempre la Different Wine si pone come obiettivo il riscoprire e valorizzare il territorio, i frutti delle nostre terre e le famiglie che le lavorano.

Il Ceo e fondatore della Different Wine Valentina Fabbri Biancone ribadisce il concetto: “Le piccole aziende Made in Italy non hanno nulla da invidiare ai grandi colossi. L’Italia rimane posto di eccellenze territoriali da sfruttare e promuovere al meglio. La Different Wine nasce dal desiderio di creare rapporti umani che possono durare nel tempo, ciò che ci lega alle aziende che rappresentiamo è anche questo. Il mondo del lavoro può essere vissuto in maniera diversa, si può lavorare, amare ciò che si fa, ampliare e arricchire la nostra conoscenza proponendola a chi ci è vicino. Un vero rinascimento dove il vino incontra l’uomo”.

L’attività della Different Wine sono orientate alla valorizzazione e alla riscoperta dei vigneti autoctoni italiani, alla conoscenza dei terreni che sono il fine e l’inizio della produzione di vino. Il vino deve esser visto come elemento fondamentale per una alimentazione sana ed equilibrata, nel caso della Different Wine, con uno sguardo importante e imponente alla dieta mediterranea. Il progetto prevede, altresì, la preparazione e la conoscenza attraverso corsi dove formare personale qualificato all’interno delle strutture ricettive, sia sul vino che sul servizio.