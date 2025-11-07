“La città che vorrei”: Villa Guglielmi, il polmone verde da proteggere

Tra panchine da sistemare e recinzioni da rifare, il parco simbolo di Fiumicino chiede manutenzione

di Matteo Fasano

Il parco pubblico di Villa Guglielmi è uno dei luoghi più amati di Fiumicino. Circa dieci ettari di verde, un vero polmone naturale dove ogni giorno si incontrano famiglie, sportivi e chi cerca un momento di tranquillità. È il posto ideale per una passeggiata, una corsa rigenerante o per portare a spasso il cane, immersi nella natura a due passi dal centro cittadino.

Negli ultimi anni il parco è diventato sempre più frequentato, un segnale positivo, che testimonia quanto i cittadini lo vivano e lo apprezzino. Proprio per questo, meriterebbe una cura costante e attenta, perché rappresenta un autentico fiore all’occhiello della nostra città.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che richiedono interventi urgenti, diverse panchine da sistemare e, soprattutto, la recinzione che delimita il parco dal canale interno, ormai danneggiata e in alcuni tratti completamente crollata. Un problema di sicurezza da non sottovalutare, considerato che il parco è frequentato anche da molti bambini.

Il parco di Villa Guglielmi è un patrimonio comune, mantenerlo sicuro e accogliente significa aver cura della nostra comunità e dell’immagine stessa di Fiumicino. “La città che vorrei” parte anche da qui, da un parco che continui a essere un luogo di bellezza, incontro e serenità per tutti.