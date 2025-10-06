“La città che vorrei”: la voce di Passo della Sentinella, il borgo dimenticato alla foce del Tevere

I residenti chiedono attenzione e dignità: “Paghiamo le tasse ma siamo abbandonati da sempre”

di Matteo Fasano

Passo della Sentinella è un borgo incastonato alla foce del Tevere, nel territorio di Fiumicino, dove vivono centinaia di famiglie che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a rendere vivibile l’area, bonificandola e chiedendo a gran voce il riconoscimento e la regolamentazione della loro condizione abitativa.

Negli anni, più volte si è parlato di progetti e stanziamenti per il risanamento della zona. Ne abbiamo dato conto anche dalle pagine di Fiumicino Online. Ma a oggi, purtroppo, le promesse restano tali e i fatti non si vedono. A testimoniarlo sono le numerose lettere che arrivano in redazione, segno di una comunità che non si rassegna all’abbandono.

Le lettere che pubblichiamo non sono semplici sfoghi: sono la fotografia di cittadini che chiedono solo ciò che spetta loro di diritto — strade sicure, segnaletica, servizi essenziali. Non privilegi, ma normalità.

Alessandro ci scrive: “Vorrei segnalare la situazione disastrosa di via Monte Cadria, ridotta ormai a una strada impraticabile. Le voragini che si sono formate rendono impossibile il passaggio dei veicoli e creano pericoli seri per la sicurezza di chi vi transita. Possibile che si debba aspettare una disgrazia prima di intervenire? Perché non viene sistemato il manto stradale?”

Valter aggiunge: “Egregio direttore, sono residente a Passo della Sentinella da più di cinquant’anni. In tutto questo tempo non ho mai visto un intervento serio da parte del Comune per la manutenzione delle strade o della segnaletica. Noi cittadini paghiamo regolarmente tutto ciò che ci viene richiesto, ma riceviamo solo promesse mai mantenute. Con l’arrivo della stagione delle piogge, le buche si trasformano in veri crateri pieni d’acqua, danneggiando le nostre auto e mettendo a rischio la sicurezza. Spero che queste parole arrivino a chi di dovere e che, finalmente, le promesse fatte vengano rispettate“.

“La città che vorrei” non è un sogno irrealizzabile. È una città che sa prendersi cura dei suoi borghi, che ascolta i bisogni quotidiani e che non lascia indietro nessuno. Passo della Sentinella resta dunque una comunità resiliente, ma stanca di sentirsi invisibile.