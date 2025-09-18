“La città che vorrei” insieme per costruire il futuro della nostra città

La città migliore non la costruiscono solo i politici, ma anche i cittadini, con la loro attenzione, con il loro impegno e con la loro partecipazione

di Matteo Fasano

C’è una città che porto nel cuore: è quella in cui sono nato, cresciuto e in cui ogni giorno cammino tra le sue strade. È una città fatta di storia, di ricordi, di persone che lavorano e vivono con passione. Ma è anche una città che conosce i suoi problemi.

È da questo amore – e da questo senso di responsabilità – che nasce “La città che vorrei”, una rubrica settimanale che non vuole raccontare soltanto la città di Fiumicino, ma l’intero territorio comunale: ogni frazione, ogni quartiere, ogni località. Perché la vera forza della nostra comunità nasce dall’insieme di tutti i suoi luoghi e delle persone che li vivono

Questa nuova rubrica vuole essere un luogo di confronto, di idee e di proposte concrete. Ogni settimana affronteremo un tema diverso: mobilità, decoro urbano, ambiente, servizi, e tanto altro ancora. Lo faremo raccontando le difficoltà, ma anche ascoltando le voci di cittadini, esperti e associazioni. Perché i problemi si superano solo se li si guarda in faccia e se si mettono sul tavolo delle soluzioni.

La forza di questa rubrica siete voi. Vi invito a scriverci (info@fiumicino-online.it), a segnalare quello che non va, ma anche a raccontare le buone pratiche e gli esempi positivi che possono diventare modello per tutti. Una città migliore non la costruiscono solo i politici: la costruiscono i cittadini, con la loro attenzione, con il loro impegno, con la loro partecipazione.

Ogni articolo sarà, in fondo, uno specchio: ci mostrerà chi siamo oggi, ma anche chi possiamo diventare domani. Se saremo capaci di prenderci cura della nostra comunità, di stimolare chi amministra e di collaborare insieme, allora questa città non sarà più soltanto “quella che vorrei”, ma quella che finalmente avremo costruito.

La sfida parte da qui. La strada sarà lunga, ma se cammineremo insieme, passo dopo passo, potremo davvero rendere più bella e vivibile la nostra città.