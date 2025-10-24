La Bottega del Tempo apre le sue porte: Fiumicino ritrova la voglia di raccontarsi

Tra storia, memoria e convivialità, il progetto culturale della Fondazione Catalano debutta con un successo di partecipazione

Partenza incoraggiante per “La Bottega del Tempo”, il nuovo ciclo di incontri culturali promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare a Fiumicino.

Il debutto di giovedì 24 ottobre, dedicato al tema “Fiumicino: dall’Impero Romano all’Unità d’Italia”, ha registrato la presenza di dieci partecipanti – sette donne e tre uomini – in un clima di attenzione e curiosità che ha superato le aspettative.

“Cominciare con una partecipazione così attiva è un segnale importante – dichiara Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano – “La Bottega del Tempo” vuole essere un luogo di ascolto, di condivisione e di memoria. Il calore del pubblico dimostra che Fiumicino ha voglia di riscoprire sé stessa attraverso la sua storia“.

L’incontro, scandito da racconti e aneddoti sulle origini del territorio, ha alternato momenti di riflessione e convivialità, grazie anche all’ottimo livello delle proposte culinarie curate da Rossella, molto apprezzate dai presenti. A rendere la serata ancora più vivace è stata la piccola estrazione finale: i biglietti in palio sono stati vinti dalle signore Laura e Stefania, accolte dagli applausi dei partecipanti.

Atmosfera familiare, dialogo spontaneo e curiosità autentica hanno reso il primo appuntamento un successo che lascia ben sperare per i prossimi incontri.

“Abbiamo visto persone uscire con il sorriso e con la voglia di tornare. È la conferma che la cultura, quando è raccontata con passione, sa unire le persone” conclude Estivi.

Il prossimo incontro si terrà venerdì 31 ottobre, sempre alle ore 17:30, con un nuovo capitolo del viaggio nel tempo dedicato a “Fiumicino, terra di bonifica”.