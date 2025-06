Isola Sacra, la Festa della Trebbiatura scopre l’Astrologia Evolutiva Alchemica

Venerdì 27 giugno, presso lo stand della Libreria Matrioska, la presentazione del libro di Alessandro Pandolfi

Venerdì 27 giugno, presso lo stand della Libreria Matrioska, con inizio alle 17.45, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Pandolfi dal titolo “L’Astrologia evolutiva alchemica”.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire lo zodiaco in una visione nuova ed evolutiva, non solo per conoscere la personalità del proprio segno, ma anche per comprendere i talenti più nascosti e preziosi, e con essi le chiavi alchemiche per sbloccarli e attivarli nei diversi ambiti della vita, dal lavoro alle relazioni, fino a manifestare la missione d’anima scritta nelle stelle.

Nel corso dell’evento sarà possibile formulare domande all’autore per approfondire temi utili per affrontare al meglio la vita quotidiana e le sue insidie.