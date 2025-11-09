I Due Liocorni portano il Día de los Muertos a Testa di Lepre

Nei giardini dell’associazione una serata di festa e cultura ispirata alla tradizione messicana

di Patrizio Pavone

Una nuova iniziativa dell’associazione I Due Liocorni per la serata in onore dei defunti, ben diversa dalle ormai usuali e stanche feste di halloween, in chiave completamente differente dalle ricorrenze tristi proprie delle nostre città o dei nostri cimiteri. Infatti in Messico, tale ricorrenza a favore dei defunti viene vista e vissuta come una occasione lieta, gioiosa, musicale, mangereccia. Ed è quello che si è visto a Testa di Lepre.



Nei giardini della sede de I Due Liocorni, si è dato vita ad una serie di eventi che hanno attirato un centinaio di visitatori da Roma e Fiumicino. Non solo! Ma l’iniziativa è stata notata anche dall’Ambasciata Messicana che ha inviato anche il Console Felipe Carrera Aguayo (e la sua famiglia), il quale ha apprezzato molto la coreografia e il cibo offerto nella serata a tutti i presenti aprendo la possibilità di altre sinergie tra ambasciata e Liocorni.

E’ stato allestito un “altare” dove, tra un multicolore scintillio di fiori, colori, candele, manifesti, simboli del sincretismo preispanico cui la festa si riferisce, hanno trovato accoglienza le foto dei defunti di chi è stato presente all’evento, mentre i bambini seduti in un lato del bellissimo giardino dei Liocorni, assistevano al Film Disney “Coco” che ben rappresenta il valore e il significato di questa ricorrenza.

Poi sono iniziate le libagioni di cibo messicano: Guacamolo (vaschetta con avogado, pomodori ed altre spezie), Burritos, sorta di cannelloni ripieni di carne e formaggi, cioccolata calda, “pane dei morti” (dolci messicani), il tutto preparato e servito da soci messicani di questo sodalizio. Uno stand laterale presentava varia oggettistica folkloristica di quel paese.

Tra musiche messicane, una postazione di truccabimbi, dove una artista del settore, specializzata in maschere, truccava bambini ed adulti con il magico maquillage tipico di colori e brillantini che caratterizzano la trasformazione rievocativa dei volti dei presenti, raffigurando in maniera bellissima e gioiosa i trapassati.

Ma poi è arrivato il momento della discesa delle “Catrine” dallo scalone della sede dei Due Liocorni. Le Catrine che rappresentano la bella morte (due avvenenti ragazze truccate e vestite con abiti particolari), hanno cominciato a girare tra i tavoli tra lo stupore e ammirazione del pubblico che ha fatto a gara per ritrarsi assieme a loro, con un abbigliamento di vestiti e copricapi davvero originali e stupefacenti.

L’ingresso della iniziativa era gratuito, e i bambini hanno concluso la serata in vera felicità con la rottura delle pignatte, attività per loro inconsueta: bendati, a turno, con un bastone in mano colpivano delle figure fantastiche ed allegre appese in alto, al cui interno dolciumi e caramelle si sono riversati sui presenti che hanno riempito a dismisura bocche e tasche.