Goldrake entra nella storia: un francobollo celebra i 50 anni dell’eroe spaziale

Poste Italiane celebra l’icona dell’animazione giapponese. L’idea nasce dagli studenti dell’Istituto “Enrico Fermi” di Romano di Lombardia

di Dario Nottola

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato a Goldrake, nel 50° anniversario, relativo al valore della tariffa B 50g pari a 2,90 euro. Tiratura: trecentocinquantamilauno esemplari. Lo rende noto Poste Italiane.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Grani & Partners e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, sullo sfondo di un cielo stellato, Goldrake, il leggendario robot fiero ed imponente protagonista della saga Ufo Robot, nato in Giappone nel 1975, che conquista in breve tempo il successo in tutto il mondo. In basso, al centro, campeggia il logo del famoso cartone animato e, a destra, è presente il copyright ©Dyn della società Dynamic Planning. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B 50g”.

Gli alunni della classe 2E del plesso di Scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” di Romano di Lombardia (BG), sono stati i proponenti di questa emissione.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona.