Gabriele Mannino, la forza di un sogno: da Fiumicino ai palcoscenici mondiali del body building

Trent’anni di dedizione, disciplina e successi per il bodybuilder che rappresenta l’eccellenza sportiva del territorio

di Fernanda De Nitto

Il territorio di Fiumicino si conferma una fucina di campioni e di eccellenze sportive che quotidianamente raggiungono risultati ottimali in competizioni nazionali e mondiali, nei più svariati sport, dall’atletica al calcio, dal ballo alla boxe.

C’è poi uno sport poco conosciuto che, invece, grazie al talento ed alla bravura di Gabriele Mannino ha permesso al territorio di essere nelle vette mondiali del body building.

Il campione di Fiumicino è, infatti, una punta di diamante nel panorama internazionale del culturismo, disciplina che tramite l’allenamento con pesi, il resistance training e un’alimentazione specifica si pone come obiettivo il cambiamento della massa corporea, con l’aumento della massa muscolare e la riduzione del grasso corporeo, dove le finalità sono estetiche ma soprattutto competitive.

Mannino ha iniziato da giovanissimo a praticare il body building e ad oggi sono trent’anni che è divenuto un bodybuilder di fama internazionale.

I suoi ultimi successi nelle gare estetiche ci sono stati lo scorso maggio con una competizione che prevedeva la qualifica al mondiale, nel quale il campione ha vinto la categoria e l’assoluto, classificandosi tra le prime posizioni.

Tale successo gli consentirà, la prossima settimana, di partecipare al mondiale di una nota Federazione, previsto in Inghilterra, dove a contendersi il titolo saranno i più grandi bodybuilder del pianeta.

Per arrivare a tali traguardi è fondamentale per Mannino un costante e continuo allenamento ed una alimentazione molto controllata. L’allenamento si svolge prevalentemente con pesi e macchinari ed una parte cardio. Lo stesso Mannino è anche preparatore e personal trainer presso l’Ssd Sporting Gym di Via Aldo Quarantotti.

La carriera di Gabriele Mannino incarna dedizione e passione, dimostrando che con impegno e costanza si possono raggiungere traguardi straordinari. Un esempio di forza e determinazione che rende orgoglioso tutto il territorio di Fiumicino.