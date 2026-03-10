Fiumicino, al Museo del Saxofono il trio di Riccardo Fassi con “The New Analog Project”

Domenica 15 marzo il pianista presenta il nuovo progetto tra jazz contemporaneo, elettronica analogica e sonorità vintage

di Dario Nottola

Domenica 15 marzo, alle 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita “The New Analog Project”, il nuovo ed affascinante progetto del pianista, tastierista e compositore Riccardo Fassi, presentato in trio con Marco Siniscalco al basso elettrico e Pierpaolo Ferroni alla batteria.

Il concerto rappresenta un viaggio sonoro in cui elettronica analogica, groove e jazz contemporaneo si intrecciano con libertà improvvisativa e ritmi complessi. Un’esperienza musicale intensa e immersiva, in cui il linguaggio del jazz elettrico si rinnova attraverso timbri vintage e una forte identità contemporanea.

Al centro del progetto ci sono sintetizzatori analogici Moog e Oberheim, insieme a storiche tastiere elettroniche come Fender, Rhodes e Wurlitzer, strumenti che hanno segnato la storia della musica del Novecento. Il loro suono caldo e materico dialoga con il basso elettrico e il synth bass di Marco Siniscalco e con la batteria potente e creativa di Pierpaolo Ferroni, dando vita a una tavolozza timbrica ricca e dinamica.

In un luogo unico come il Museo del Saxofono, dedicato alla memoria e alla storia degli strumenti musicali, queste sonorità vintage trovano un contesto naturale: un incontro suggestivo tra spazio, storia e suono, dove tecnologia analogica e tradizione musicale si fondono in un’esperienza di ascolto originale.

Il repertorio include composizioni originali e reinterpretazioni di autori di grande spessore come Frank Zappa e Steve Lacy, attraversando territori sonori che spaziano dal funk al jazz sperimentale, dal jazz-groove alla fusion più visionaria.

Tra le principali influenze del progetto emergono il Miles Davis elettrico di “Bitches Brew”, il groove di Jimmy Smith, la libertà creativa di Frank Zappa, le architetture elettroniche di Joe Zawinul, le atmosfere lounge di Les Baxter e l’energia dei Lifetime di Tony Williams. Il risultato è una visione personale e moderna del jazz elettrico, dove improvvisazione, ritmo ed esplorazione sonora convivono in perfetto equilibrio.