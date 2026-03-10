Giornata Nazionale del Paesaggio: una visita guidata a Portus con il progetto Green Heritage

Sabato 14 marzo appuntamento nell’area archeologica dei porti di Claudio e Traiano a Fiumicino: presentato anche il progetto europeo Green Heritage Project.

di Dario Nottola

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, sabato 14 marzo, alle 10, il Parco archeologico propone una visita guidata a Portus (Fiumicino) incentrata sul tema del rapporto tra resti archeologici e natura.

La visita punterà ad inserire l’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano nel contesto naturalistico in cui è calata, che è frutto di circa 1500 anni nel corso dei quali la natura, lentamente ma inesorabilmente, ha preso il sopravvento man mano che l’uomo abbandonava le strutture di quello che un tempo era stato il grande porto di Roma imperiale.

Al tempo stesso, nel corso della visita, si faranno notare alcune soluzioni adottate dal Parco per contenere la vegetazione, ma anche per curare le piante, cercando sempre di mantenere il delicato equilibrio tra elemento naturalistico e strutture archeologiche.

La visita sarà infine l’occasione per presentare il progetto europeo Green Heritage, di cui il Parco è partner, e che ha come finalità l’educazione al patrimonio ambientale in contesti archeologici.

L’appuntamento sarà presso la biglietteria dell’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano. Visita guidata compresa nel biglietto d’ingresso all’area archeologica. Prenotazione via email a pa-oant.portus@cultura.gov.it.