Fregene, quattro martedì gratuiti di pickleball per over 60

Dal 4 al 25 novembre lezioni prova con istruttore al circolo MitosViborita

Il pickleball, lo sport di racchetta in più rapida crescita al mondo, arriva a Fregene con quattro mattinate gratuite dedicate agli over 60. Ogni martedì di novembre (4, 11, 18 e 25), dalle 10.00 alle 12.00, il circolo MitosViborita (Viale di Porto 323, Fregene) apre i campi per far provare, in sicurezza e senza costi, un’attività divertente, dinamica e socializzante. Racchette e palline saranno fornite.

“Il pickleball è adatto a tutte le età: aiuta a muoversi, a rimettersi in gioco e a creare nuove amicizie – spiegano i referenti dell’iniziativa – Partiamo con gli over 60 e stiamo lavorando anche a eventi gratuiti aperti a tutti”.

INFO UTILI

– Quando: ogni martedì di novembre (4, 11, 18, 25) ore 10.00–12.00

– Dove: MitosViborita, Viale di Porto 323, Fregene (Fiumicino)

– Per chi: over 60

– Costo: gratuito (attrezzatura fornita)

– Contatti: 333 785 5033