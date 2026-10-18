Fiumicino, un mondo da scoprire: luoghi, storie e meraviglie da raccontare

“Fiumicino tra cielo, mare e storia”: un viaggio tra le bellezze del territorio, le sue tradizioni, i suoi protagonisti e i ricordi che danno vita all’identità della nostra città

Fiumicino è molto più di un luogo di passaggio. È una città da scoprire, da raccontare, da vivere e da amare. Nasce da questa convinzione “Fiumicino tra cielo, mare e storia”, la nuova rubrica di Fiumicino Online, un viaggio alla scoperta delle bellezze, delle tradizioni, delle persone e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio.

– Aldo Abbrugiati, una voce nella storia di Fiumicino. Il ricordo di un uomo che, attraverso giornali e radio, ha contribuito a raccontare la nostra città. Leggi l’articolo → clicca qui



– Le vie di Fiumicino raccontano la storia. Dai medici agli eroi di guerra: chi sono le personalità a cui sono intitolate le strade della città Leggi l’articolo → clicca qui

– Video Porti Imperiali di Claudio e Traiano → clicca qui

Ogni appuntamento sarà una nuova scoperta: se anche tu hai una storia da raccontare, un luogo del cuore, una fotografia o un ricordo legato a Fiumicino, puoi condividilo con Fiumicino Online e diventare protagonista di questo grande viaggio alla scoperta della nostra città. Invia la tua mail a: info@fiumicino-online.it