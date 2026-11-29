Simone Lettere, il maestro di tutti i giovani di Fiumicino

Dalle Olimpiadi di Roma del 1960 alla promozione dello sport e delle arti marziali tra generazioni di giovani del territorio

di Fernanda De Nitto

Nel viaggio alla scoperta delle tradizioni, delle bellezze, delle eccellenze e delle persone che rendono unico il nostro territorio, promosso dalla rubrica “Fiumicino tra cielo, mare e storia”, ci siamo dedicati a Simone Lettere, una presenza storica e indissolubile nel mondo dello sport locale per diverse generazioni di fiumicinesi.

La storia di Simone è quella di un uomo con un viscerale amore per lo sport e i giovani, nato nel 1931 a S. Cesareo di Lecce, che a soli vent’anni è andato via di casa per il servizio militare. Arruolato in Polizia, dapprima a Firenze e poi a Siena, scopre la sua vera vocazione sportiva nella lotta greco-romana, dove da subito eccelle nei vari incontri. Nella lotta vince sei titoli nazionali, proclamandosi campione d’Italia dal 1957 al 1960. Diventa un personaggio di spicco nella nazionale di lotta, con la quale partecipa alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Da lì nasce la sua storia con Fiumicino, dove nel 1964 sposa la sua amata moglie Luciana, per aprire, l’anno successivo, la prima e unica palestra presente nel territorio in quegli anni. Decine di giovani locali, in un tempo in cui le cattive amicizie potevano segnarti per tutta la vita, cominciano ad appassionarsi alle arti marziali, condividendo, presso la prima struttura di via delle Meduse, la passione per lo sport in un luogo sano di aggregazione e socialità.

Il suo pulmino è stato per anni un’istituzione per la città: ragazzi e ragazze lo attendevano tra i marciapiedi e i muretti di Isola Sacra e Fiumicino, per essere accompagnati in palestra e poi riportati alle proprie abitazioni. Una missione di amore e di passione per lo sport e i giovani quella di Simone, che andava a cercare i ragazzi nei luoghi più frequentati per promuovere un’alternativa sana alle tante tentazioni sbagliate.

Con questi obiettivi Lettere fonda, a metà degli anni Sessanta, la “S.s. Dilettantistica Simon Fiumicino”, storica associazione nata proprio con lo scopo di promuovere le arti marziali con corsi destinati a bambini, ragazzi e adulti di ogni età. Nella palestra, Lettere, ieri come oggi, ha sempre promosso e incoraggiato le capacità personali di ciascun atleta, mediante la meditazione, l’autocontrollo, la responsabilizzazione nell’uso della forza e la consapevolezza dei propri limiti, quali principi cardine del combattimento.

Simone Lettere ancora oggi, il pomeriggio, è in palestra, in via Coni Zugna, con le sue figlie Anna Maria, Stefania e Luana. L’ambiente serio e sano che ogni atleta trova al suo ingresso nella struttura è un esempio lampante di come la dedizione e lo spirito di sacrificio consentano di raggiungere ottimi risultati e successi a livello dilettantistico, agonistico e professionale.

Infatti, molti degli atleti del territorio allenati da Simone hanno raggiunto risultati strabilianti, come, ad esempio, Cristian Scarci, vincitore della medaglia di bronzo del campionato italiano di lotta greco-romana dal 1998 al 2001, Francesco Matteucci, bronzo al campionato italiano di lotta greco-romana nel 2001, Antonio Squillante, Mauro Stasio e le stesse figlie, cinture nere e maestre di judo.

Lettere e la sua palestra rappresentano un punto di riferimento storico per la promozione sportiva, sociale e filantropica di tutti i cittadini di Fiumicino, giovani di un tempo da poco passato e ragazzi delle più moderne generazioni, che negli anni si sono avvicinati allo sport, in particolare alla lotta e alle arti marziali, vivendo ogni momento tra divertimento e aggregazione, quali elementi fondamentali per una crescita formativa e pedagogica.

Lo storico sportivo del territorio è da sempre un punto di riferimento per adulti e bambini del territorio. Per la sua caparbietà e le sue connotazioni sportive, possiamo definirlo un pioniere delle arti marziali e un uomo follemente innamorato della gioventù di Fiumicino.