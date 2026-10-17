Aldo Abbrugiati e il sogno di Radio Faro: quando una voce raccontava Fiumicino

Dai giornali ai microfoni: il ricordo di un uomo che, con tanta passione, contribuì a scrivere una pagina indimenticabile della storia della nostra città

di Fiumicino Online

C’era una volta una Fiumicino diversa da quella che conosciamo oggi. Una Fiumicino dove la vita sembrava scorrere più lentamente, ci si conosceva quasi tutti e le notizie passavano di bocca in bocca, tra una chiacchierata al bar, un incontro per strada e una sosta davanti alla vetrina di un negozio.

Erano gli anni Settanta. Non esistevano cellulari, internet e social network. La radio era una compagna fedele delle giornate e bastava girare una manopola per entrare in un mondo fatto di musica, notizie e voci familiari.

Immaginiamo per un momento di tornare al 21 giugno 1978. È mattina. Nelle case si prepara il caffè, i commercianti alzano le saracinesche e la città comincia a svegliarsi.

Da una radio accesa arriva una voce: “Buongiorno cari amici radioascoltatori, oggi è il 21 giugno 1978, cominciamo la giornata con una bellissima canzone di Lucio Battisti: Amarsi un pò”.

Non è la trascrizione di una vera registrazione, ma è così che ci piace immaginare una di quelle mattine di quasi cinquant’anni fa. Perché proprio in quegli anni, a Fiumicino, accadde qualcosa di speciale: una radio nata sul nostro territorio cominciò a far sentire la propria voce nelle case, nei negozi e nei luoghi di ritrovo della cittadina.

Si chiamava Radio Faro, trasmetteva sui 96.200 MHz e dietro quei microfoni c’era il sogno di un uomo che aveva fatto della comunicazione una ragione di vita: Aldo Abbrugiati. Un uomo che credeva nella sua Fiumicino.

Nato il 14 settembre 1939, Aldo Abbrugiati è stato uno di quegli uomini che hanno contribuito alla crescita culturale e sociale del nostro territorio. Non era soltanto un editore, ma una persona ricca di idee, entusiasmo e voglia di fare. Un uomo capace di guardare Fiumicino non soltanto per quello che era, ma anche per quello che sarebbe potuta diventare.

La sua avventura nel mondo dell’informazione era cominciata con la carta stampata. Fu editore de “Il Corriere di Fiumicino”, una testata che raccontava la vita cittadina, i problemi, le trasformazioni e le persone che ne erano protagoniste. A questa esperienza si affiancarono “Il Corriere del Lido” e “Il Corriere del Litorale”, altre iniziative nate dalla convinzione che il nostro territorio meritasse di avere una propria voce.

Nel 1974 arrivò un’altra intuizione: la prima Guida pratica di Fiumicino, un progetto che sarebbe stato riproposto negli anni successivi in altre tre edizioni.

Erano iniziative importanti per una comunità che cresceva e sentiva sempre più il bisogno di raccontarsi e riconoscersi. Ma per un uomo pieno di idee come Abbrugiati, la carta stampata non era abbastanza. All’orizzonte stava arrivando una nuova avventura.

1977: dalla Torre Alessandrina nasce Radio Faro. Erano gli anni delle radio libere. In tutta Italia nascevano piccole emittenti che rompevano il monopolio delle frequenze tradizionali, aprendo una stagione straordinaria di libertà, creatività e sperimentazione. Le regole erano ancora incerte e le difficoltà non mancavano, ma l’entusiasmo era contagioso. Fu proprio in quel clima che, nel 1977, Aldo Abbrugiati decise di lanciarsi in una nuova impresa. Nacque così Radio Faro, una delle prime emittenti radiofoniche di Fiumicino.

La sede si trovava nella storica Torre Alessandrina, nel centro della città. Non c’erano grandi studi di registrazione, attrezzature sofisticate o importanti disponibilità economiche. C’erano pochi mezzi, tanta buona volontà e soprattutto la voglia di inventare qualcosa che prima non esisteva.

Tra i primi collaboratori c’era il giornalista Umberto Serenelli, che già seguiva le attività editoriali di Abbrugiati. Il suo ricordo restituisce perfettamente lo spirito di quei giorni: “Io continuavo a seguirgli il giornale. Mi ricordo che gli facevo comunque ore di trasmissione e intanto Aldo andava in giro per negozi a far ascoltare la radio per farla conoscere”.

È una scena che ci piace immaginare: Aldo che entra in un negozio, saluta il proprietario e gli chiede di accendere la radio, cercare quella frequenza e ascoltare. Qualcuno sorrideva, qualcun altro si incuriosiva, ma intanto quella piccola emittente cominciava a farsi conoscere.

Non c’erano social network o grandi campagne pubblicitarie. C’era un uomo che credeva talmente tanto nella propria idea da andare personalmente in giro per Fiumicino a farla ascoltare. Ed è forse questa una delle immagini più belle che ci restano di lui.

In quella piccola radio cominciarono ad avvicendarsi diversi collaboratori. Tra loro c’era anche un giovane Matteo Fasano, oggi direttore di Fiumicino Online, che iniziò a frequentare i microfoni per passione, affascinato da quell’esperienza nuova. Con il tempo il gruppo divenne sempre più affiatato e Matteo arrivò a ricoprire il ruolo di responsabile della radio.

E mentre le canzoni più amate di quegli anni uscivano dagli altoparlanti, Radio Faro diventava poco alla volta una presenza familiare. Una voce che accompagnava la vita quotidiana di Fiumicino e parlava della sua gente.

Poi arrivò anche Tele Radio Faro. Un progetto ambizioso per quei tempi, soprattutto considerando i mezzi limitati di cui disponeva quel piccolo gruppo di appassionati.

Quando il sogno dovette fare i conti con la realtà. Come tutte le belle avventure, anche quella di Radio Faro e Tele Radio Faro attraversò momenti difficili. Il mondo dell’emittenza privata stava cambiando rapidamente. La concorrenza diventava più forte, le frequenze erano contese e le piccole realtà locali faticavano a sostenere il confronto con emittenti dotate di maggiori risorse. L’entusiasmo, da solo, non bastava più. Arrivò così la dolorosa decisione di vendere la radio per alcuni milioni delle vecchie lire.

Si chiudeva una pagina importante della storia dell’informazione locale, ma ciò che era nato nella Torre Alessandrina non sarebbe stato dimenticato. Restano i ricordi, le amicizie e la consapevolezza di aver partecipato a una stagione irripetibile, quando bastavano pochi mezzi e una grande passione per riuscire a realizzare un sogno.

Aldo Abbrugiati si spense il 12 novembre 1998, a soli 59 anni. Il suo nome, però, è rimasto legato a una stagione importante della crescita culturale del nostro territorio.

I suoi giornali, la Guida pratica di Fiumicino, Radio Faro e Tele Radio Faro rappresentano l’eredità di un uomo che aveva scelto di dedicare una parte importante della propria vita alla comunicazione e alla sua città.

Nel marzo del 2024 Fiumicino lo ha voluto ricordare anche pubblicamente, inserendo il suo nome nella toponomastica cittadina, con uno spazio a lui dedicato tra piazza dei Delfini e il Ponte 2 Giugno.

Un riconoscimento significativo, ma forse il ricordo più bello continua a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui o che, tanti anni fa, hanno acceso una radio e ascoltato una voce provenire dalla Torre Alessandrina.

Oggi Fiumicino è cambiata. Sono cambiate le abitudini, i luoghi di incontro e soprattutto il modo di comunicare. Le notizie viaggiano sugli schermi dei nostri telefoni e tutto sembra consumarsi nel tempo di un clic, ma le voci del passato non smettono mai di parlarci.

Sono passati quasi cinquant’anni, ma certe storie hanno la capacità di farci tornare indietro nel tempo. Ci piace immaginare ancora quella vecchia radio accesa in una casa di Fiumicino. Una mano che gira lentamente la manopola, il fruscio delle frequenze e poi, all’improvviso, una voce. Una voce che arriva da una torre, attraversa le strade della cittadina e porta con sé una canzone, una notizia, un saluto.

Ed è proprio questo lo spirito della nostra rubrica “Fiumicino tra cielo, mare e storia”: riscoprire le persone, i luoghi e i ricordi che hanno contribuito a costruire la città che conosciamo oggi. Perché la storia di Fiumicino non è fatta soltanto di grandi avvenimenti. È fatta anche di uomini come Aldo Abbrugiati, di sogni nati con pochi mezzi e di una voce che, anche se oggi non possiamo più ascoltare su quella frequenza, continua a vivere nella memoria della nostra città.