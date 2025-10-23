Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 23 Ottobre 2025

Fiumicino, oggi il primo incontro de “La Bottega del Tempo” per raccontare la città tra storia e memoria

Dal 23 ottobre al 29 dicembre dieci incontri e podcast per riscoprire le radici del territorio

 

 

Dal 23 ottobre al 29 dicembre va in scena, a Fiumicino, “La Bottega del Tempo”: un progetto culturale che ripercorre la storia di Fiumicino in dieci incontri aperti al pubblico, accompagnati dalla produzione di podcast divulgativi realizzati in collaborazione con RadioSapienza.

 

 

 

L’iniziativa con il campo base presso Officina Alimentare in via Monte Solarolo 123, Isola Sacra, nasce con l’obiettivo di far conoscere, attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, le radici e l’evoluzione di un territorio unico: da porto imperiale dell’antica Roma a Comune moderno e proiettato verso il futuro.

 

Un viaggio che parte dal suono delle onde e si perde tra le tracce della storia. Oggi, giovedì 23 ottobre, il primo incontro de La Bottega del Tempo, intitolato “Fiumicino, dall’Impero romano all’Unità d’Italia” apre un racconto che intreccia la nascita di Fiumicino con la sua vocazione più profonda: quella del mare, dell’acqua e della memoria. Un percorso sensoriale tra voci, immagini e suggestioni che riportano alla luce il legame antico tra l’uomo e il territorio.

 

“Fiumicino è un luogo dove il tempo si avvolge su sé stesso. Ogni epoca – spiega Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano – ha lasciato un segno che ancora oggi possiamo leggere nei nomi delle strade, nei canali, nelle reti dei pescatori. Iniziamo da qui, da questo respiro collettivo che unisce passato e presente. Raccontare la nostra storia significa riconoscerci come comunità, e farlo insieme è il modo più autentico per costruire il futuro“.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Catalano La Bottega del Tempo Sergio Estivi
Articoli correlati
Parliamo di...

Fiumicino, oggi il primo incontro de "La Bottega del Tempo" per raccontare la città tra storia e memoria

giovedì, 23 Ottobre 2025
Focus

Parco Archeologico, dal 24 al 31 ottobre visite guidate e aperture serali nei musei tra Fiumicino e Ostia Antica

giovedì, 23 Ottobre 2025
Sport

"Corsa verso il Ventennale": una giornata di sport e comunità lungo la ciclabile Roma–Fiumicino

giovedì, 23 Ottobre 2025
Cronaca

Isola Sacra, 25 nuove alberature in Via Redipuglia e modifiche temporanee alla circolazione

giovedì, 23 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino investe nell’ambiente: arrivano le nuove ecoisole sul territorio comunale

giovedì, 23 Ottobre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz