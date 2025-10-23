Fiumicino, oggi il primo incontro de “La Bottega del Tempo” per raccontare la città tra storia e memoria

Dal 23 ottobre al 29 dicembre dieci incontri e podcast per riscoprire le radici del territorio

Dal 23 ottobre al 29 dicembre va in scena, a Fiumicino, “La Bottega del Tempo”: un progetto culturale che ripercorre la storia di Fiumicino in dieci incontri aperti al pubblico, accompagnati dalla produzione di podcast divulgativi realizzati in collaborazione con RadioSapienza.

L’iniziativa con il campo base presso Officina Alimentare in via Monte Solarolo 123, Isola Sacra, nasce con l’obiettivo di far conoscere, attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, le radici e l’evoluzione di un territorio unico: da porto imperiale dell’antica Roma a Comune moderno e proiettato verso il futuro.

Un viaggio che parte dal suono delle onde e si perde tra le tracce della storia. Oggi, giovedì 23 ottobre, il primo incontro de La Bottega del Tempo, intitolato “Fiumicino, dall’Impero romano all’Unità d’Italia” apre un racconto che intreccia la nascita di Fiumicino con la sua vocazione più profonda: quella del mare, dell’acqua e della memoria. Un percorso sensoriale tra voci, immagini e suggestioni che riportano alla luce il legame antico tra l’uomo e il territorio.

“Fiumicino è un luogo dove il tempo si avvolge su sé stesso. Ogni epoca – spiega Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano – ha lasciato un segno che ancora oggi possiamo leggere nei nomi delle strade, nei canali, nelle reti dei pescatori. Iniziamo da qui, da questo respiro collettivo che unisce passato e presente. Raccontare la nostra storia significa riconoscerci come comunità, e farlo insieme è il modo più autentico per costruire il futuro“.