“Fiumicino domani”: visioni per una Città che cambia

Il sesto appuntamento de “La Bottega del Tempo” apre il confronto su infrastrutture, innovazione e sostenibilità per definire la traiettoria di sviluppo del territorio

“La Bottega del Tempo”, rassegna del tempo promossa dalla Fondazione Anna Maria Catalano, propone per venerdì 28 novembre 2025, un appuntamento dedicato a “Fiumicino domani”, un confronto sulle trasformazioni che interesseranno il territorio nei prossimi anni. Il sesto incontro punterà a definire una visione condivisa dello sviluppo della città, tra infrastrutture in evoluzione, innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente.

Il dibattito analizzerà le opportunità legate alla crescita del porto commerciale e del terminal crocieristico, insieme al potenziamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Temi che aprono scenari importanti per economia, occupazione e assetto urbanistico.

Al centro ci sarà anche la modernizzazione del territorio attraverso la digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di costruire una città più efficiente e competitiva. L’incontro metterà al centro la necessità di conciliare crescita e sostenibilità, definendo le scelte che dovranno garantire equilibrio ambientale e benessere dei cittadini.

Il sesto appuntamento de “La Bottega del Tempo” si conferma così un’occasione di confronto concreto sul futuro di Fiumicino. Un momento in cui istituzioni, esperti e cittadini possono contribuire a delineare una visione condivisa, capace di tenere insieme sviluppo, identità e qualità della vita. Le scelte che il territorio si prepara ad affrontare nei prossimi anni saranno decisive: costruirle oggi, in modo partecipato e consapevole, significa immaginare davvero la città di domani.