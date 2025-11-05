Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 5 Novembre 2025

“Fiumicino: boom economico e nascita del Comune”

Venerdì 7 novembre il terzo appuntamento con “La Bottega del Tempo” per raccontare la città tra storia e memoria

 

 

Si terrà venerdì 7 novembre, alle ore 17:30, il terzo appuntamento de “La Bottega del Tempo”, il ciclo di incontri culturali, dedicato alla memoria e alla storia di Fiumicino, promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare, in Via Monte Solarolo 123 (Isola Sacra).

 

 

Il terzo incontro intitolato “Fiumicino: boom economico e nascita del Comune” esplora il periodo del dopoguerra e del boom economico, quando la costruzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci nel 1961 trasformò radicalmente il territorio. Le campagne lasciarono spazio a nuovi quartieri, attività commerciali e servizi, mentre Fiumicino passava da borgo agricolo a polo economico e logistico di rilievo nazionale. Un racconto che intreccia crescita, migrazioni interne e cambiamento sociale, fino alla conquista dell’autonomia amministrativa nel 1992. Una tappa fondamentale nella storia della comunità locale, che da allora ha potuto disegnare il proprio futuro.

 

Al termine dell’incontro (Ingresso Libero), la Fondazione Anna Maria Catalano offrirà a tutti i partecipanti un aperitivo con stuzzichini preparati al momento con prodotti locali, un piccolo omaggio, con l’estrazione di 2 biglietti per Cinecittà World/Roma World.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Bottega del Tempo Officina alimentare
Articoli correlati
Cronaca

All’Idroscalo di Ostia un campo di calcio intitolato a Pier Paolo Pasolini

mercoledì, 5 Novembre 2025
Cronaca

Isola Sacra, i Carabinieri sequestrano una discarica abusiva a Passo della Sentinella

mercoledì, 5 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino: il Comune intraprende azioni legali contro articolo diffamatorio

mercoledì, 5 Novembre 2025
Parliamo di...

"Fiumicino: boom economico e nascita del Comune"

mercoledì, 5 Novembre 2025
Cronaca

Approvato il progetto esecutivo per la rotatoria tra Via di Tragliatella e Casale Sant’Angelo

mercoledì, 5 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz