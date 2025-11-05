“Fiumicino: boom economico e nascita del Comune”

Venerdì 7 novembre il terzo appuntamento con “La Bottega del Tempo” per raccontare la città tra storia e memoria

Si terrà venerdì 7 novembre, alle ore 17:30, il terzo appuntamento de “La Bottega del Tempo”, il ciclo di incontri culturali, dedicato alla memoria e alla storia di Fiumicino, promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano presso Officina Alimentare, in Via Monte Solarolo 123 (Isola Sacra).

Il terzo incontro intitolato “Fiumicino: boom economico e nascita del Comune” esplora il periodo del dopoguerra e del boom economico, quando la costruzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci nel 1961 trasformò radicalmente il territorio. Le campagne lasciarono spazio a nuovi quartieri, attività commerciali e servizi, mentre Fiumicino passava da borgo agricolo a polo economico e logistico di rilievo nazionale. Un racconto che intreccia crescita, migrazioni interne e cambiamento sociale, fino alla conquista dell’autonomia amministrativa nel 1992. Una tappa fondamentale nella storia della comunità locale, che da allora ha potuto disegnare il proprio futuro.

Al termine dell’incontro (Ingresso Libero), la Fondazione Anna Maria Catalano offrirà a tutti i partecipanti un aperitivo con stuzzichini preparati al momento con prodotti locali, un piccolo omaggio, con l’estrazione di 2 biglietti per Cinecittà World/Roma World.