Cultura, musica e talento: successo per “Il Seme Rubato” nella rassegna Cadenze Letterarie a Fiumicino

La rassegna ospitata da La Grooveria ha incantato il pubblico con il romanzo di Patrizia Bettinelli e le voci di “Io Canto Family”

Una serata intensa di emozioni, riflessioni e talento ha animato la tappa di Cadenze Letterarie tenutasi Giovedì 20 novembre presso “La Grooveria”, sul Lungomare della Salute di Fiumicino. Protagonista dell’evento il romanzo Il Seme Rubato di Patrizia Bettinelli, introdotto e moderato da Dino Tropea, con la partecipazione della psicologa Sonia Buscemi e della mental coach Maria Grazia Imbimbo.

Il romanzo, che affronta temi come la maternità negata, le relazioni ferite e il coraggio della rinascita, ha catturato l’attenzione del pubblico presente, che ha seguito con partecipazione anche il confronto con l’autrice e le due professioniste. Un dialogo aperto, arricchito da domande sentite e momenti di autentico scambio.

A impreziosire la serata, le esibizioni delle giovanissime Melissa e Flavia (Melissa Nasti e Flavia Renzi) voci emergenti del programma “Io Canto Family 2025”. Le due artiste si sono esibite in apertura e chiusura dell’evento, offrendo una performance intensa e coinvolgente, culminata nella loro versione di La cura per me di Giorgia, che ha emozionato e lasciato il segno.

Fuori programma ma molto sentito, l’intervento della consigliera comunale Federica Cerulli, presente tra il pubblico. La Cerulli ha espresso parole di sincero apprezzamento per l’autrice Patrizia Bettinelli e per il valore culturale della rassegna, sottolineando la qualità degli interventi e l’eleganza dell’incontro. Ha poi rivolto un pensiero speciale a Melissa e Flavia, elogiandone la bravura, la grazia scenica e la capacità di emozionare il pubblico: “Sono due talenti autentici – ha affermato – e sarà un piacere poterle ospitare in un prossimo evento del Comune o da questo patrocinato.”

L’evento si inserisce nel ciclo di incontri culturali promossi da Cadenze Letterarie, progetto che punta a unire narrazione, ascolto, arti e linguaggi diversi per valorizzare le voci e le storie del territorio. Il prossimo appuntamento è già fissato per l’11 dicembre 19.00, una chiusura 2025 in grande stile.

(Le fotografie ufficiali dell’evento sono a cura di Giorgio Algherini)