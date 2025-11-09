Cadenze Letterarie incanta Fiumicino con Alba Amorini

Alla Grooveria il format di Dino Tropea celebra il debutto di Alba Amorini tra musica, emozioni e parole che toccano l’anima

Un nuovo successo per Cadenze Letterarie, il format ideato e condotto da Dino Tropea, che continua a trasformare la cultura in un’esperienza sensoriale e collettiva.

Presso “La Grooveria”, gremita oltre ogni previsione, il pubblico ha vissuto un viaggio di emozioni tra parola, musica e introspezione, accolto dal calore di una comunità che crede ancora nella forza degli incontri dal vivo.

Protagonista della serata la scrittrice Alba Amorini, con il suo romanzo d’esordio “Nella vasca da bagno del tempo”, edito da Albatros. Una pubblicazione che ha immediatamente conquistato i lettori e ha rivelato una voce nuova e autentica del panorama letterario laziale. Un esordio che ha saputo unire delicatezza e coraggio, offrendo uno sguardo profondo sulle fragilità umane e sulla rinascita.

La Grooveria, grazie allo spazio accogliente messo a disposizione da Carmela Trivisonno, ha risuonato di applausi e commozione. La musica di Lorenzo Deroma, dj e batterista di grande talento, ha accompagnato la serata con un set calibrato sulle emozioni del pubblico e sui dialoghi tra autrice, presentatore e relatrici. Non un semplice sottofondo, ma un tessuto sonoro che ha letto gli stati d’animo della sala, intrecciandosi con le parole come un respiro condiviso.

Tropea ha aperto l’incontro con il tono poetico che contraddistingue il format: “Cadenze Letterarie nasce per dare voce alla parola viva, quella che non resta chiusa nei libri ma respira tra le persone.” Una dichiarazione d’intenti che ha trovato conferma nei momenti di dialogo e riflessione, resi intensi e autentici dalle voci femminili che hanno impreziosito il dibattito.

Accanto all’autrice, tre figure di grande spessore umano e professionale: Federica Cerulli, Consigliera Comunale e Presidente della Commissione Cultura di Fiumicino, dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa esperta di relazioni e crescita interiore, e Cav. Maria Antonia Spartà, Vice Questore della Polizia di Stato, da sempre impegnata nella promozione culturale e nei temi dell’immigrazione e dell’inclusione.

Il romanzo di Amorini è stato letto come un true crime dell’anima: la protagonista Serena attraversa il dolore e la rinascita come in una vasca che lava via le ferite del passato per restituire nuova luce. Sonia Buscemi ha interpretato la vasca come metafora di uno spazio interiore dove fermarsi per ascoltare se stessi, sottolineando la forza terapeutica della scrittura. Maria Antonia Spartà, dopo un’intensa lettura della sua recensione, ha messo in evidenza la potenza del messaggio e il coraggio delle donne che, pur ferite, continuano a sentire e a lottare.

Federica Cerulli, sostenitrice del progetto Cadenze Letterarie, ha ricordato come la cultura sia un atto di unione e partecipazione civile: “Iniziative come questa non sono semplici eventi, ma strumenti concreti per restituire fiducia e senso di comunità”.

Quando Alba Amorini ha preso la parola, la sala ha respirato con lei. Visibilmente emozionata, ha raccontato la nascita del romanzo, frutto di un’urgenza interiore più che di un progetto editoriale “Scrivere è il mio modo di stare al mondo, una casa che costruisco con le parole quando la vita bussa troppo forte”.

L’autrice, proveniente dal mondo della grafica e della ristorazione, ha mostrato una scrittura sincera e istintiva, capace di toccare corde universali. Il suo debutto, salutato da un lungo applauso, segna l’arrivo di una nuova voce che unisce sensibilità, concretezza e visione.

La serata si è chiusa con un momento di profonda emozione. Dino Tropea ha lasciato il pubblico con una frase che è diventata simbolo del format: “Forse tutti abbiamo bisogno, ogni tanto, di una vasca da bagno del tempo: un luogo dove il mondo tace e il cuore ricomincia a parlare”.

Cadenze Letterarie conferma così la sua identità di spazio culturale vivo, capace di far dialogare arti diverse – letteratura, musica, psicologia, impegno civile – in una sinfonia di empatia e verità.

Il libro “Nella vasca da bagno del tempo” è ora disponibile in tutte le librerie fisiche e online.

I prossimi appuntamenti di Cadenze Letterarie sono fissati per il 13 e il 20 novembre, con nuove serate da non perdere.

Per informazioni e aggiornamenti visitate https://dinotropea.it o seguite le nostre pagine social, dino_tropea e La Grooveria.