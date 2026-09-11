Cadenze Letterarie chiude il ciclo romano e riparte da Fiumicino

Quattro appuntamenti a Notti di Cinema tra libri, musica, psicologia e arte. Dopo la serata del 9 settembre a Piazza Vittorio, il 24 settembre prende il via a Fiumicino la stagione autunno-inverno

Cadenze Letterarie ha concluso il 9 settembre ai Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio il ciclo romano 2026 ospitato nell’ambito di Notti di Cinema. Quattro appuntamenti estivi nei quali il libro è stato il punto di partenza per mettere in dialogo letteratura, musica, psicologia, arti visive e pubblico. Il progetto tornerà il 24 settembre alle ore 19 a Fiumicino, a L’Orto Stiloso Bistrot, con La verità che resta di Giulio Trenta, Aletheia Editore.

La serata conclusiva romana è stata costruita intorno a Ombre e Luci di un Cammino di Dino Tropea, volume scelto anche per ricordare Cristoforo Russo, artista, collega e amico dell’autore, nel secondo anno dalla sua scomparsa. A lui è dedicata la poesia Cristoforo Russo: Un’Eterna Sinfonia, interpretata da Francesca Stajano Briganti.

A condurre il dialogo sono stati Sergio Mingrone e Maria Grazia Imbimbo, accompagnando i diversi passaggi tra letture, riflessioni, musica e arte. La psicologa Sonia Buscemi ha affrontato alcuni dei nuclei emotivi presenti nel libro, dal ricordo di Cristoforo Russo alla resilienza evocata in Odissea di Espatriati, fino alla possibilità di ritrovarsi raccontata in Sotto il Cielo di Stelle.

Francesca Stajano Briganti ha interpretato Cristoforo Russo: Un’Eterna Sinfonia e Odissea di Espatriati, con l’accompagnamento delle musiche di Ludovico Einaudi. Immacolata Savarese, Alice, musa dell’autore, ha affidato alla propria voce Sotto il Cielo di Stelle, accompagnata da una versione orchestrale e pianistica de La cura di Franco Battiato. Francesca Stajano Briganti ha inoltre interpretato Je ne regrette rien, in omaggio a Édith Piaf.

La componente musicale ha visto protagoniste anche le Nasti Girls, Melissa Nasti e la mamma Roberta. Melissa ha interpretato Sola e At Last, mentre insieme a Roberta ha cantato La cura per me e Million Reasons.

L’arte visiva ha completato il percorso attraverso il lavoro del maestro Salvatore Fazio. Valentina Spagnolo, direttrice di Nuovaera Magazine, ha accompagnato il dialogo intorno all’opera Ombre e Luci di un Cammino, realizzata da Fazio a partire dal libro di Tropea. L’artista ha inoltre presentato tre vignette dedicate a protagonisti e momenti della storia recente di Cadenze Letterarie: Francesca Stajano Briganti; Valentina Spagnolo ed Ezio Natale; Dino Tropea e Immacolata Savarese, con Salvatore Fazio e Sonia Buscemi rappresentati all’interno dell’opera.

Tra il pubblico erano presenti anche Riccardo Antinori, direttore di ViviRoma, e Giulia Massarelli, fondatrice e direttrice artistica di Lunatika Factory.

La tappa di Piazza Vittorio ha concluso un percorso romano iniziato il 20 luglio al Parco Tevere Marconi con Fellini Metafisico, proseguito il 7 agosto con Lasciato Indietro e il 21 agosto con Diego Del Cerchio nel Settimo Universo di Nicoletta Caiazzo.

Un ringraziamento va ad ANEC Lazio, Notti di Cinema Roma e al regista Riccardo Ferrero, che hanno accolto Cadenze Letterarie nelle diverse serate del ciclo estivo romano, offrendo al progetto uno spazio di incontro con il pubblico.

Il lavoro dietro la serata ha coinvolto anche Giorgio Algherini, autore delle fotografie che hanno documentato l’appuntamento di Piazza Vittorio, e Ugo Mangini, che ha curato audio e fonia.

Conclusa la stagione romana, Cadenze Letterarie torna ora nel territorio in cui il progetto è nato. Giovedì 24 settembre alle ore 19, a L’Orto Stiloso Bistrot di Fiumicino, sarà presentato La verità che resta di Giulio Trenta, Aletheia Editore.

Con l’autore saranno presenti Francesca Stajano Briganti, Merysse Acoustic Duo, Salvatore Fazio, Sonia Buscemi, Maria Grazia Imbimbo, Sergio Mingrone e Valore Sociale ONLUS ETS. Letture, musica, psicologia e arte visiva accompagneranno così l’apertura della stagione autunno-inverno di Cadenze Letterarie.

APPUNTAMENTO

Cadenze Letterarie

La verità che resta di Giulio Trenta

Aletheia Editore

Giovedì 24 settembre 2026, ore 19

L’Orto Stiloso Bistrot – Fiumicino

(Foto di Giorgio Algherini)