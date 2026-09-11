Le Vignole, il parco sarà intitolato a Maria Montessori

Sabato 12 settembre la cerimonia durante la Festa di quartiere. Previsto anche un momento di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente del 26 febbraio 2008

Un luogo dedicato alla comunità, all’educazione e alla memoria. Sabato 12 settembre, alle 19, nell’ambito della prima Festa di quartiere a Le Vignole, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del parco a Maria Montessori.

L’iniziativa sarà accompagnata da un momento commemorativo dedicato alle vittime del tragico incidente stradale avvenuto il 26 febbraio 2008 nella zona tra via Geminiano Montanari e via Idra. Quel giorno un grave incidente travolse un gruppo di persone che si trovavano alla fermata dello scuolabus. Nella tragedia persero la vita due madri e tre bambine, mentre altre persone rimasero ferite.

Alla cerimonia prenderà parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e ai cittadini.

“L’intitolazione del parco a Maria Montessori vuole rendere omaggio a una delle personalità italiane più importanti nel campo dell’educazione e della pedagogia, il cui pensiero, fondato sul rispetto, sull’autonomia e sulla centralità del bambino, ha lasciato un’eredità riconosciuta in tutto il mondo”, sottolinea il Primo Cittadino.

La cerimonia assumerà anche un particolare valore simbolico per l’intera comunità, riportando al centro il ricordo di una tragedia che ha profondamente segnato il territorio.

“La giornata avrà anche un forte significato per la memoria di tutta la città — prosegue Baccini — A distanza di anni, è nostro dovere continuare a custodire il ricordo di quelle vite spezzate e stringerci ancora una volta intorno alle loro famiglie”.

L’appuntamento del 12 settembre unirà così due significati: da una parte l’omaggio alla figura e all’eredità educativa di Maria Montessori, dall’altra il ricordo delle vittime del 26 febbraio 2008, in un momento di partecipazione e memoria condivisa per tutto il quartiere.