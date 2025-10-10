Artigiani in Piazza: il Mercatino Artigianale O.P.I. torna Piazza Grassi con tante novità

Dal 26 ottobre al 21 dicembre il cuore creativo di Fiumicino torna a brillare con una vetrina di creazioni originali

Nuove date per il Mercatino Artigianale organizzato e promosso dall’Associazione O.P.I. con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino. Già da settembre il mercatino è stato presente in Piazza Giovan Battista Grassi con le creazioni artigianali degli operatori del proprio ingegno. La Presidente dell’Associazione Fortura Guiscardi è pronta a svelare le nuove date e a raccontare le novità in programma.

Presidente Guiscardi quali i prossimi appuntamenti con il mercatino artigianale? “Abbiamo programmato, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, un calendario che ci vedrà presenti nel centro storico di Fiumicino nelle ultime domeniche del mese, il 26 ottobre, il 30 novembre e per l’occasione delle festività natalizie con un doppio appuntamento per l’8 e il 21 dicembre. Il mercatino sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 19.00“.

Quali le proposte presenti presso il mercatino O.P.I.? “Caratteristica e specifica degli espositori, prevista per statuto, è quella di essere tutti artigiani residenti nel Comune di Fiumicino, i quali ognuno con le proprie abilità, competenze e doti manuali crea delle originali realizzazioni frutto di fantasia, estro artistico e cura dei dettagli. Saranno circa una decina gli espositori presenti a Fiumicino pronti a stupire cittadini e turisti con le loro creazioni uniche e speciali, tra cui gioielli, monili, prodotti per la casa, borsette cucite a mano, sciarpe colorate di vari tessuti, articoli per la prima infanzia, giocattoli dal sapore retrò e graziose idee regalo”.

Quali le caratteristiche dei prodotti esposti al mercatino? “Oltre la speciale manualità e creatività dei soci dell’Associazione, gli stand si caratterizzano per la peculiarità delle materie artigianali utilizzate per le varie realizzazioni, come stoffe di prima qualità, pietre dure e metalli per la produzione di gioielli unici e scintillanti, tessuti versatili e rari, e prodotti di sartoria cuciti a mano tra svariate lavorazioni speciali per attenzione e cura dei dettagli. Ogni artigiano rende unico ogni suo lavoro per minuziosità di particolari e ricercatezza di materiali“.

Come fare per entrare a far parte dell’Associazione O.P.I.? “Mi preme ricordare che la costituzione dell’albo degli operatori del proprio ingegno, nata nel marzo 2023, come organizzazione senza scopo di lucro, prevede esclusivamente la promozione di opere manuali e creative di donne e uomini del territorio di Fiumicino. Coloro che sono interessati a condividere e valorizzare le proprie creazioni possono contattare l’Associazione al 338/1499262, alla mail opiassociazionefiumicino@gmail.com o mediante i canali social delle O.P.I. Fiumicino“.

Il Mercatino Artigianale O.P.I. vi aspetta dunque nelle date del 26 ottobre, 30 novembre, 8 e 21 dicembre, in Piazza Giovan Battista Grassi dalle 9.00 alle 19.00. Un’occasione per scoprire il talento degli artigiani di Fiumicino, sostenere le creazioni locali e immergersi in un’atmosfera fatta di colori, tradizione e originalità. Un invito aperto a tutti i cittadini e ai visitatori: non perdete l’appuntamento con la creatività.