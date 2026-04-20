Al Lazio Club di Fiumicino tre nomi storici della lazialità: James Wilson, Gabriele Pulici e Matteo D’Amico

Ad accoglierli il Direttivo del club al completo guidato dal Presidente Andrea Antonini

Ci sono giornate che nascono sotto una stella speciale, tinte di un biancoceleste più intenso del solito. E’ questo il caso dell’evento che c’è stato presso il Lazio Club Fiumicino Quelli di Sempre – Giulio Sangermano, di Via Porto di Claudio, sede di tanti amici laziali del territorio, punto di ritrovo per tantissimi giovani e santuario della lazialità locale.

Il Club di Fiumicino ha ospitato nei suoi locali tre amici, fratelli di fede calcistica e custodi di nomi che hanno reso leggendaria la storia dalla società sportiva Lazio: James Wilson, Gabriele Pulici e Matteo D’Amico.

Ad accoglierli il Direttivo del club al completo guidato dal Presidente Andrea Antonini. Tra le mura della sede, tra cimeli e bandiere, si è respirata l’aria del primo scudetto. Andrea e Gino hanno fatto gli onori di casa mostrando la sede e i suoi vessilli di tanti trionfi, ma sono stati i racconti, gli aneddoti inediti e quel filo invisibile che lega tutti i tifosi della Lazio ai loro illustri genitori, a rendere l’atmosfera magica.

Strette di mano sincere, risate e una disponibilità infinita. James, Gabriele e Matteo si sono prestati a foto e sorrisi con tutti, dimostrando che la “Lazialità” è davvero un fattore ereditario di signorilità.

Nel contesto dell’importante incontro, tutti insieme presso il Club, si sono messi comodi per spingere la Lazio nella sfida contro i Campioni d’Italia del Napoli. Tra la gioia dei presenti si è potuto assistere ad una sinfonia perfetta di gioco che ha portato la Lazio a trionfare con un netto 0-2 da incorniciare.

Al fischio finale, con il cuore colmo di orgoglio e soddisfazione, il direttivo del Lazio Club Fiumicino Quelli di Sempre – Giulio Sangermano ed alcuni amici storici si sono trattenuti per un gradevole momento conviviale e tra un brindisi e l’altro si è festeggiato anche il compleanno di una veterana del club, Gina Di Nitto, con una vittoria che profuma di alta classifica, onorando nel migliore dei modi i graditi ospiti.