A Fregene la presentazione del libro di Michelangelo Iossa “Storia della moda italiana”

Venerdì 11 luglio un viaggio tra tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino

Sarà l’elegante Giardino della Biblioteca “GINO PALLOTTA”, nel cuore verde di Fregene, ad ospitare venerdì 11 luglio, alle ore 19.00, la presentazione del libro “STORIA DELLA MODA ITALIANA. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino” del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

L’evento, dal titolo “La moda tra talento, storia e business etico”, rappresenterà un’occasione preziosa per approfondire le connessioni tra arte, creatività, cultura d’impresa e Made in Italy.

Con l’autore, Michelangelo Iossa, dialogherà Velia Maria Lapadula, curatrice dell’incontro e consulente in gestione e marketing per le politiche sociali. A moderare la serata sarà la giornalista Erica Antonelli.

La presentazione è organizzata in collaborazione con la Libreria La Matrioska (Via del Serbatoio 29, Fiumicino Paese), che curerà anche il bookshop dell’intero evento. Al termine dell’incontro sarà possibile trattenersi per un momento conviviale con il firmacopie e un brindisi insieme all’autore.

Il volume – edito da Diarkos Editore nella fortunata collana Brand – propone un affascinante viaggio attraverso le icone, i luoghi e i protagonisti che hanno reso la moda italiana celebre nel mondo, senza trascurare la sua evoluzione storica e il suo ruolo nella società. Un’opera che celebra il genio creativo italiano, l’arte sartoriale, l’etica del fare bene e il valore culturale di uno dei settori-simbolo del nostro Paese.