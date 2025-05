Giornata Sollievo: alla ASL Roma 3, il 30 maggio, un incontro su servizi cure palliative

A Ostia, Fiumicino e Roma 4 ambulatori a disposizione dei pazienti

In occasione della XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, venerdì 30 maggio alle ore 9.30 in Via di Casal Bernocchi 73 a Roma, si svolgerà un incontro dal titolo “C’è ancora molto da fare quando non c’è più niente da fare: solidarietà è sollievo”.

All’evento, che viene promosso per illustrare ai cittadini e alle associazioni di pazienti e di volontariato la Nuova Rete di Cure Palliative (RLCP) della ASL Roma 3, intervengono Daniela Sgroi, Direttore UOC Cure Primarie e Tutela della Salute della Coppia ASL Roma 3, Stefano De Santis, Dirigente Medico Oncologo Coordinamento Rete Cure Palliative ASL Roma 3, Gaia Di Laurenzi, Coordinatore infermieristico della Rete Cure Palliative ASL Roma 3 e Marzia Napoleoni infermiera case manager della Rete Cure Palliative ASL Roma 3.

La Rete di Cure Palliative della ASL Roma 3 può contare su quattro diversi ambulatori: il Presidio Vaiano Municipio XI Roma, il Presidio Ramazzini Municipio XII Roma, il Poliambulatorio Coni Zugna Fiumicino e la Casa della Salute S. Agostino Ostia. Tutte le strutture prendono in carico pazienti con patologie oncologiche/non oncologiche e con un sufficiente stato di forma generale tale da consentire un agevole accesso al servizio ed un facile rientro al proprio domicilio.

“L’evento ribadisce la nostra presenza ad intercettare e conoscere nel dettaglio le necessità delle persone che soffrono e anche di coloro che le accompagnano nel delicato cammino della malattia. All’interno di ogni ambulatorio ci prendiamo cura delle esigenze dei pazienti, definendo tutte le necessarie attività assistenziali e adeguandole ai diversi bisogni”, spiega Daniela Sgroi, Direttore UOC Cure Primarie e Tutela della Salute della Coppia ASL Roma 3.

“Con questi servizi abbiamo recepito e messo in atto le indicazioni della Regione Lazio e allo stesso tempo offerto ai pazienti del nostro territorio strutture e personale sanitario in grado di soddisfare i loro bisogni e necessità assistenziali, che vengono valutati in maniera multiprofessionale ed interdisciplinare”, aggiunge Stefano De Santis, Dirigente Medico Oncologo Coordinamento Rete Cure Palliative ASL Roma 3.

L’accesso all’Ambulatorio di Cure Palliative è possibile tramite richiesta e compilazione di impegnativa per ‘prima visita cure palliative’ da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista. Sarà necessario successivamente inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica curepalliative@aslroma3.it per ricevere indicazioni più dettagliate.

Tutte le altre informazioni come modalità di accesso e orari di apertura sono disponibili sul sito della ASL Roma 3.

