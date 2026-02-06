“Ce lo segnalano i cittadini”: la banchina dimenticata nel cuore di Fiumicino

Secondo appuntamento con la rubrica dedicata alle segnalazioni dal territorio

di Fiumicino Online

Siamo oggi al secondo appuntamento con la nostra nuova rubrica “Ce lo segnalano i cittadini”, uno spazio dedicato alle segnalazioni di chi vive quotidianamente il territorio e ne conosce bene criticità e disagi.

Questa volta è il signor Antonio a portarci nel pieno centro di Fiumicino, lungo la centralissima via Torre Clementina, per raccontarci di una banchina dimenticata, proprio in prossimità della passerella pedonale. Si tratta di circa trenta metri lineari: uno spazio ridotto, ma sufficiente a spezzare il decoro di una delle zone più frequentate e rappresentative della città.

Una vera e propria terra di nessuno, simbolo di un’area di cui nessuno sembra riconoscere la paternità, nonostante si trovi nel cuore urbano di Fiumicino. Parliamo dei due piccoli tratti di argine, a sinistra e a destra della passerella sul lato di via Torre Clementina, che non rientrarono nella ristrutturazione del porto canale di circa vent’anni fa. All’epoca, infatti, nei progetti dell’Autorità Portuale era prevista anche la realizzazione di un nuovo ponte pedonale.

Di quel progetto, però, non si seppe più nulla. Nel frattempo via Torre Clementina si è rifatta il look, la banchina – ufficialmente area di lavoro destinata agli operatori del Porto Canale e non alla passeggiata dei turisti – è diventata sempre più frequentata, ma quel tratto è rimasto immutato, sospeso in una condizione che non è né riqualificazione né vero abbandono.

C’è chi sostiene che la competenza sia dell’Autorità Portuale, chi invece riferisce che i container semi arrugginiti presenti nell’area siano dell’Agenzia delle Dogane. Poco importa stabilire oggi a chi spetti l’intervento.

Quello che conta – e che i cittadini chiedono – è che qualcuno si faccia carico del problema. Nulla di clamoroso o scandaloso, ma una legittima questione di decoro urbano, sollevata in pieno centro storico, che merita attenzione e una risposta concreta.