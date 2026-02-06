Feola, stazione Palidoro e Borgo Falconieri al vaglio della commissione lavori pubblici

Priorità alla sicurezza dei pedoni e alla messa in sicurezza degli attraversamenti. “È stata affrontata, giovedì 5 febbraio, in commissione lavori pubblici la situazione riguardante il quadrante di stazione Palidoro e Borgo Falconieri, una zona di interscambio che da tempo presenta problematiche serie per pedoni e pendolari, problematiche che sono culminate con un incidente avvenuto qualche settimana fa che ha sfiorato la tragedia.” Lo dichiara Roberto Feola, presidente della commissione lavori pubblici.

“Con i commissari si è discusso dell’urgenza di alcuni interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, soprattutto considerando che geometricamente l’area presenta delle criticità, tra tante quella che riguarda la pochissima visibilità in uscita dalla curva poco prima dell’attraversamento pedonale proveniente da Via Tre Denari lato Torrimpietra; purtroppo si tratta di una proprietà di Ferrovie dello Stato e parte del sottopasso della ferrovia.”

“Quanto emerso dalla commissione – prosegue – riguarda principalmente la messa in sicurezza dell’area circostante rispetto all’ingresso della stazione, in particolar modo la parte posteriore a ridosso di Borgo Falconieri. Ovviamente nell’analisi con gli uffici tecnici sono state riscontrate diverse criticità che saranno analizzate con attenzione nei prossimi giorni; la cosa fondamentale sarà però, dopo un’ulteriore verifica da parte degli uffici preposti, capire come si potrà procedere per la realizzazione di alcuni accorgimenti che intanto possano mettere in sicurezza l’area.”

“L’obiettivo è senz’altro quello di portare avanti, dopo i diversi interventi fatti negli anni, la tutela dei pedoni: prima con la parte in Via di Granaretto fino all’Aurelia, poi con Via della Stazione di Palidoro nell’intervento fatto diverse settimane fa con l’installazione dei parapedonali. Le segnalazioni sono state diverse, pervenute agli uffici durante questi anni, allegando anche una raccolta firme di molti pendolari e residenti preoccupati dalle continue dinamiche di pericolo di chi vive quello spazio.”