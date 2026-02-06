Concessioni demaniali, scontro politico a Fiumicino

Di Genesio Pagliuca: “Le dichiarazioni di Catini non trovano riscontro nei fatti”

“Le parole di Massimiliano Catini sulle concessioni demaniali rappresentano l’ennesimo esercizio di ipocrisia politica. Catini oggi tenta di spegnere gli allarmismi e si erge a difensore del litorale e dei concessionari, ma dimentica volutamente di dire che questa amministrazione non applica proprio quelle possibilità normative che alcuni Comuni, ispirandosi anche all’esperienza di Fiumicino, hanno utilizzato per tutelare il territorio e dare certezze agli operatori. Possibilità che qui, invece, vengono sistematicamente disattese” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“È singolare che – prosegue – si invochi un ‘percorso equilibrato’ mentre nei fatti si continua a navigare a vista, senza una linea politica chiara, senza atti concreti e senza assumersi la responsabilità di scelte che vadano davvero nella direzione della tutela del lavoro, delle imprese e della legalità”.

“La verità è che da questa maggioranza arrivano dichiarazioni che non trovano riscontro nei fatti. Un atteggiamento ipocrita che non aiuta né i cittadini né gli operatori del litorale, e che rischia solo di aumentare confusione e incertezza. Fiumicino merita serietà, coerenza e scelte coraggiose, non propaganda” conclude Di Genesio Pagliuca