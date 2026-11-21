Mareggiata sul litorale, Catini sollecita la Regione: “Subito nuovi interventi a Fregene e Isola Sacra”

Dopo i danni provocati, il delegato al Demanio Marittimo chiede di accelerare le opere di difesa della costa

di Dario Nottola

A seguito della forte mareggiata che ha interessato il litorale comunale, causando danni ad alcune strutture balneari nel tratto centrale di Fregene, il delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, richiama l’attenzione della Regione Lazio sulla necessità di accelerare gli interventi di contrasto all’erosione costiera e di rafforzamento delle opere di protezione esistenti.

“I lavori effettuati dalla Regione Lazio sulla barriera soffolta di Fregene Sud hanno dimostrato la loro efficacia, contribuendo in maniera determinante alla protezione di quel tratto di costa – sottolinea Catini – Risultati importanti, che confermano la validità degli interventi strutturali di difesa del litorale. Oggi, però, è necessario compiere un ulteriore passo avanti, accelerando le opere di protezione anche nelle zone che continuano a subire maggiormente gli effetti delle mareggiate”.

“Particolare preoccupazione desta la situazione di Isola Sacra, dove alcune barriere di difesa costiera presentano cedimenti e necessitano di urgenti interventi di consolidamento. Allo stesso tempo, è indispensabile intervenire sul sistema di protezione di Fregene. Rivolgiamo quindi un sollecito alla Regione Lazio affinché vengano programmati e realizzati in tempi rapidi gli interventi necessari, evitando che il fenomeno erosivo provochi ulteriori danni”, conclude Massimiliano Catini