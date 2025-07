ASL Roma 3: domenica 6 luglio il secondo appuntamento di “Spiagge Serene”

Ad Ostia sulla Spiaggia Verde di Lungomare Toscanelli, fino a settembre altri otto incontri

Domenica 6 luglio secondo appuntamento con Spiagge Serene il progetto promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con la ASL Roma 3.

Dopo il primo appuntamento che ha fatto registrare un successo in termini di affluenza e gradimento dell’iniziativa, si replica dalle 8.30 alle 12.30 sempre nella Spiaggia Verde di Lungomare Toscanelli 56 ad Ostia. Anche in questa occasione protagonista sarà una équipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica dell’Università La Sapienza e del Policlinico di Tor Vergata. A loro il compito di fornire risposte a domande e richieste di informazioni per promuovere stili di vita sani, sensibilizzando alla prevenzione di comportamenti a rischio oltre che fornire basilari nozioni di interventi di primo soccorso.

Il progetto “Spiagge Serene” prevede altri otto appuntamenti nel corso di tutta l’estate e si concluderà a Fiumicino il 6 settembre.

“Spiagge Serene ci offre l’occasione di rendere partecipe un sempre maggior numero di persone sull’importanza di adottare comportamenti giusti per il proprio benessere e su come affrontare situazioni di potenziale rischio per la nostra salute anche nel periodo estivo – dichiara Elisabetta Zuchi, Dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche ASL Roma 3 – Quando parliamo di salute non ci riferiamo solo all’assenza di una malattia ma più in generale di uno stato di benessere fisico, mentale ed emotivo per il quale con queste iniziative, e grazie all’impegno dei nostri operatori, forniamo strumenti semplici ed efficaci per migliorare la qualità quotidiana della vita”.

Le prossime tappe di Spiagge Serene saranno a Fiumicino (12 luglio – Spiaggia libera Lungomare della Salute 56), Ostia Lido (13 luglio Spiaggia libera – Curvone – Lungomare Toscanelli 5), Fregene (20 luglio – Spiaggia libera Lungomare di Levante 228, Ostia Lido (26 luglio – Spiaggia libera Hakuna Matata – Lungomare Duilio), Fiumicino (3 agosto – Spiaggia libera Lungomare della Salute 56), Ostia Lido (23 agosto – Spiaggia libera Castelporziano 3, cancello Via Litoranea), Ostia Lido (30 agosto – Spiaggia Verde – Lungomare Toscanelli 56) e Fiumicino (6 settembre – Spiaggia libera Lungomare della Salute 56).