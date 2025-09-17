Chiusura temporanea del cavalcaferrovia di Viale Tre Denari per guasto all’impianto semaforico

Scattano deviazioni e obblighi di svolta su Via Aurelia e strade limitrofe
A seguito di un guasto all’impianto semaforico sul cavalcaferrovia di Viale Tre Denari, verificatosi il 13 settembre 2025, è stata adottata la seguente disciplina provvisoria del traffico al fine di garantire la sicurezza della circolazione:
– Chiusura al transito veicolare dal 17 settembre 2025 e fino al ripristino della sicurezza stradale del cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari (ponticello);
– Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o svolta a sinistra per chi percorre Via Aurelia con direzione Roma;
– Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o svolta a destra per chi percorre Via Aurelia con direzione Civitavecchia;
– Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra o a destra per chi percorre Via della Torre di Pagliaccetto all’intersezione con Via Aurelia;
– Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per chi percorre Viale Tre Denari all’altezza del ponticello con direzione Palidoro;
– Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per chi percorre Viale Tre Denari all’altezza del ponticello con direzione Fregene.