Isola Sacra, sopralluogo alla scuola per risolvere il problema dei ratti e del verde incolto

Federica Cerulli (FdI): “Anas annuncia interventi imminenti per lo sfalcio e la messa in sicurezza dell’area”

Un sopralluogo congiunto tra i tecnici di Anas e la Presidente della Commissione Scuola del Comune di Fiumicino, Federica Cerulli (Fratelli d’Italia), si è svolto presso la scuola di Isola Sacra, nella zona della scarpata che costeggia la strada proveniente dall’aeroporto. L’iniziativa nasce a seguito delle ripetute segnalazioni da parte della dirigente scolastica e del personale dell’istituto, preoccupati per le condizioni di degrado e per la presenza di ratti nell’area retrostante l’edificio.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo presso la scuola di Isola Sacra, nella zona della scarpata che scende dalla strada proveniente dall’aeroporto, insieme ai tecnici di Anas, per affrontare una situazione segnalata più volte dalla dirigente scolastica e dal personale dell’istituto” lo dichiara Federica Cerulli, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Fiumicino. Presidente Commissione Scuola.

“Il problema – spiega – riguarda la presenza di ratti dovuta all’incuria e alla vegetazione incolta nell’area retrostante la scuola. Dopo le numerose sollecitazioni arrivate dal mondo scolastico, abbiamo chiesto un intervento urgente, e finalmente Anas è intervenuta per il sopralluogo tecnico, assicurando che nelle prossime settimane verrà effettuato lo sfalcio completo dell’area e la pulizia del verde anche nei pressi dello svincolo di Fiumicino Sud, dove gli oleandri hanno ormai invaso parte della carreggiata”.

“Come Presidente della Commissione Scuola – sottolinea – ho seguito personalmente la vicenda, raccogliendo le segnalazioni e sollecitando l’intervento degli enti competenti. Sono molto soddisfatta del riscontro positivo ottenuto da Anas e confido in un intervento tempestivo che restituisca decoro e sicurezza all’ambiente scolastico e alla viabilità della zona”.

“Ringrazio il personale della scuola e la dirigente per la collaborazione e la costante attenzione ai problemi del territorio. L’obiettivo, come sempre, è garantire ambienti sicuri e salubri per i nostri studenti e risposte rapide alle istanze delle comunità scolastiche di Fiumicino” conclude Federica Cerulli