Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 21 Novembre 2025

“Surf & Sup Inclusivo” a Fregene il Surf abbraccia la solidarietà

Sport, famiglie e associazioni insieme per un percorso di integrazione e benessere. Sabato 22 novembre la giornata conclusiva con la presenza del ministro Abodi

 

 

La Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), grazie al supporto di Aeroporti di Roma in accordo con ENAC, illustra il progetto “Surf & Sup Inclusivo – Un mare di sport e inclusione”, un’iniziativa nata per avvicinare al mare e allo sport persone con disabilità motorie e cognitive e, più in generale, chi vive situazioni di fragilità sociale, offrendo un ambiente sereno, protetto e aperto alla partecipazione delle famiglie.

 

 

 

Il percorso si è sviluppato durante i mesi di ottobre e novembre sulle spiagge di Fregene e Fiumicino, coinvolgendo un centinaio di partecipanti. Le attività sono state rese possibili grazie alla incessante opera delle associazioni sportive affiliate FISSW del territorio — ASD Point Break Fregene, ASD Sogno del Surf e ASD Sogno del Mare— che hanno guidato i partecipanti nel vivere alcune intense giornate di Surf e Sup, ciascuna della durata di quattro ore, seguite da istruttori federali e terapisti qualificati.

 

Il clima di cura e attenzione è stato uno dei tratti distintivi dell’iniziativa. Le ASD hanno descritto così la propria giornata dedicata ai ragazzi: “Abbiamo dedicato l’intera giornata ai ragazzi, facendoli entrare in acqua in gruppi da 6-8 per garantire la sicurezza e una bellissima esperienza a tutti”. Un approccio che riassume perfettamente lo spirito del progetto: favorire l’inclusione attraverso lo sport, promuovere il contatto con la natura e la collaborazione tra famiglie, operatori e associazioni del territorio.

 

“Surf & Sup Inclusivo: Un mare di sport e inclusione” è parte di un progetto più ampio che coinvolge diverse Federazioni Sportive Nazionali, reso possibile da Aeroporti di Roma ed ENAC, con l’obiettivo di valorizzare percorsi che rafforzano inclusione, accesso allo sport e legame con il territorio. Un percorso che valorizza le realtà che operano nel sociale sul territorio di riferimento e che mira ad offrire nuove opportunità di partecipazione a tutte le persone in condizioni di fragilità.

 

La giornata conclusiva si terrà sabato 22 novembre a Fregene e vedrà la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Questa sarà l’occasione per ripercorrere quanto vissuto, per celebrare i risultati raggiunti e rinnovare l’impegno verso un mare sempre più inclusivo, accessibile e aperto a tutti.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fregene sport inclusivo Surf
Articoli correlati
Fregene

"Surf & Sup Inclusivo" a Fregene il Surf abbraccia la solidarietà

venerdì, 21 Novembre 2025
Sport

Turno casalingo contro Latina per la Supernova

venerdì, 21 Novembre 2025
Politica

“Un albero per ricucire la comunità”: l’appello civico di Irienti

venerdì, 21 Novembre 2025
Attualità

Parco Leonardo, 300 bambini protagonisti al Centro WOW

venerdì, 21 Novembre 2025
Attualità

A Fiumicino e Ostia Antica la 3a edizione dell’International Saxophone Meeting

venerdì, 21 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci