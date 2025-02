“Walk For The Cure” a Focene l’appuntamento con la solidarietà

Sabato 8 marzo, l’evento organizzato dall’associazione “Focene Insieme” in collaborazione con “Komen Italia”

Sabato 8 marzo, alle ore 10, in occasione della Festa delle Donne, l’associazione “Focene Insieme” in collaborazione con “Komen Italia”, che si occupa della ricerca del tumore al seno, ha organizzato un evento per raccogliere fondi che saranno devoluti alla ricerca.

“Walk for the Cure”, evento simbolo di Komen Italia, è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno, che si svogle in molte città italiane e nel Mondo. Grazie a queste manifestazioni sociali è stato possibile negli ultimi 25 anni dare avvio in tutta Italia ad oltre 1500 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno.

Associazione Focene Insieme: “Per chi vuole partecipare alla nostra iniziativa ‘Walk For The Cure’, la quota è di 10 euro e sarà consegnata una maglietta dell’evento. Faremo insieme una passeggiata a sostegno di Komen Italia . Il ricavato sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia, per la lotta dei tumori al seno”.

PROGRAMMA

– Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.30 presso lo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, per iscrizione e consegna maglie

PERCORSO

Passeggiata con partenza da Viale di Focene, dallo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, fino allo stabilimento balneare 40 Gradi all’Ombra, via Ildebrando Pizzetti, e ritorno allo stabilimento Arcobaleno Beach (circa 4,2 Km)