Un “Mare” di MG per l’inclusione. Raduno di auto d’epoca a carattere benefico

L’evento si terrà il 25 maggio grazie a una partnership tra Fondazione Roma Litorale Ets e l’Mg Car Club Italia

Un evento a carattere benefico, culturale, turistico e motoristico. Fondazione Roma Litorale ETS, ente che da oltre 40 anni si occupa di fragilità, disabilità del neurosviluppo, malattie rare, degenerative, oncologiche e ricerca scientifica, in collaborazione con MG Car Club Italia, associazione che dal 1973 riunisce appassionati di auto d’epoca dello storico marchio inglese MG, saranno protagoniste il prossimo 25 maggio di un appuntamento sociale di valorizzazione del territorio del litorale romano, attraverso due mostre statiche e un corteo che ripercorrerà parte dell’antico circuito di Castel Fusano.

L’happening, dal titolo ‘Le MG in un Mare di Inclusione. Dalle terme al Lido dei Romani’ coinvolgerà oltre 30 equipaggi al volante di splendide MG d’epoca. Il corteo farà il suo arrivo a Ostia alle 10.30 accolto dalla Banda Musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale che torna a essere partner della Fondazione.

I driver si raduneranno dalle prime ore del mattino in viale Terme di Caracalla per poi percorrere la via del Mare, arrivare sul Lido di Ostia, lambendo il mare di Roma e facendo tappa alle 10.30 alla Fondazione Roma Litorale dove tutti i cittadini potranno ammirare le auto d’epoca nella loro straordinaria bellezza grazie ad una mostra statica MG con veicoli che spazieranno dagli anni ’50 ai primi 2000.

Contemporaneamente avrà luogo un Open Office della Fondazione, in cui chiunque potrà conoscere da vicino il lavoro che ogni giorno svolge l’ente. Per celebrare questo gemellaggio, alcuni dei ragazzi della Fondazione avranno l’opportunità di essere ‘navigatori’ a bordo delle auto d’epoca, lungo un percorso tra la sede della Fondazione e Piazzale Magellano.

Alle ore 12.30, riuniti gli equipaggi, si darà poi vita al corteo storico principale che vedrà le MG sfilare lungo il mare di Roma in direzione piazzale Cristoforo Colombo per dirigersi verso Roma e rientrare immediatamente all’interno verso la pineta di Castel Fusano, costeggiando l’antica via del Circuito che negli anni ’50 vide correre l’ultimo di uno dei più romantici e affascinanti gran premi motoristici internazionali. Il corteo si dirigerà in uscita dalla pineta su via dei Pescatori, per salutare l’antico borghetto e rituffarsi sul lungomare direzione piazza Sirio e concludere il tour innanzi al pontile, riprendendo la strada verso piazzale della Posta e la via del Mare.

Alle 15.30 fino alle 17.45 una seconda mostra statica avrà luogo al Borgo di Ostia Antica.

L’evento è patrocinato dal X Municipio di Roma Capitale e da Asi Sociale.

(Foto di Stefano Galloni)