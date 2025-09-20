Torna il Mercatino Artigianale a Fiumicino

Domenica 21 settembre l’appuntamento in Piazza G.B Grassi

L’Associazione O.P.I. Fiumicino annuncia con entusiasmo il ritorno del Mercatino Artigianale, in programma per il 21 settembre, presso Piazza G.B Grassi Fiumicino, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

L’iniziativa, divenuta ormai un appuntamento fisso e molto atteso sul territorio, offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire prodotti artigianali realizzati a mano, frutto della creatività e della passione degli espositori locali.

In esposizione ci saranno creazioni uniche e originali, tra cui articoli di design, decorazioni, accessori, abbigliamento e molto altro, per valorizzare l’artigianato e promuovere la cultura del “fatto a mano”.

Il mercatino rappresenta anche un’importante occasione di socialità e condivisione, contribuendo a sostenere le realtà artigiane locali e a rendere viva la piazza cittadina.