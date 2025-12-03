Testa di Lepre apre le sue radici: in arrivo la passeggiata guidata del 13 dicembre

Dalla valle dell’Arrone al Casale Doria Pamphilj, un’iniziativa gratuita per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio

Sabato 13 dicembre la Pro Loco di Testa di Lepre, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e in collaborazione con diverse associazioni del territorio, organizza una Passeggiata Guidata dedicata alla scoperta del patrimonio storico, paesaggistico e archeologico dell’area, nell’ambito delle attività di valorizzazione connesse all’Ecomuseo, progetto promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma.

PARTENZA La partenza è prevista da Via del Fontanile di Mezzaluna. Lungo un percorso di 6 km, i partecipanti saranno accompagnati dai racconti dello scrittore Ernesto Benelli, profondo conoscitore del territorio, che guiderà il gruppo attraverso la storia del Casale Doria Pamphilj, della valle del Fiume Arrone e delle principali testimonianze culturali della zona.

PUNTI VISITA I tre punti di visita del percorso saranno:

– il Fontanile del 1929, preziosa memoria della vita rurale del territorio;

– il Casale Doria Pamphilj, complesso storico di grande interesse architettonico;

– l’Antico Mulino, simbolo dell’insediamento produttivo lungo la valle dell’Arrone.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti