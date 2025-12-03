Caricamento...

Testa di Lepre apre le sue radici: in arrivo la passeggiata guidata del 13 dicembre

Dalla valle dell’Arrone al Casale Doria Pamphilj, un’iniziativa gratuita per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio

 

Sabato 13 dicembre la Pro Loco di Testa di Lepre, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e in collaborazione con diverse associazioni del territorio, organizza una Passeggiata Guidata dedicata alla scoperta del patrimonio storico, paesaggistico e archeologico dell’area, nell’ambito delle attività di valorizzazione connesse all’Ecomuseo, progetto promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma.

 

PARTENZA  La partenza è prevista da Via del Fontanile di Mezzaluna. Lungo un percorso di 6 km, i partecipanti saranno accompagnati dai racconti dello scrittore Ernesto Benelli, profondo conoscitore del territorio, che guiderà il gruppo attraverso la storia del Casale Doria Pamphilj, della valle del Fiume Arrone e delle principali testimonianze culturali della zona.

 

PUNTI VISITA  I tre punti di visita del percorso saranno:
– il Fontanile del 1929, preziosa memoria della vita rurale del territorio;
– il Casale Doria Pamphilj, complesso storico di grande interesse architettonico;
– l’Antico Mulino, simbolo dell’insediamento produttivo lungo la valle dell’Arrone.

 

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti

 

 

