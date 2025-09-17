Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: a Testa di Lepre la “Pedalata dei Pupazzi del Palio”

Sabato 20 settembre l’evento organizzato dalla Pro Loco di Testa di Lepre, patrocinato dal Comune di Fiumicino
In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e nell’ambito delle iniziative legate al Palio dei Fontanili, la Pro Loco di Testa di Lepre organizza per sabato 20 settembre la “Pedalata dei Pupazzi del Palio”, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino.
La pedalata, non competitiva e aperta a tutti, attraverserà le strade del territorio toccando le installazioni dei pupazzi delle quattro contrade.
Percorso: Partenza dal borgo di Testa di Lepre Via Pasquini. Proseguimento su via dell’Arrone, via Occioni, via Milanesi, via Pedroli, per un chilometro. Inversione di marcia e ritorno attraverso via Pedroli, via Milanesi, via Occioni. Proseguimento su via di Tragliata, quindi via Pasquini per rientrare al borgo