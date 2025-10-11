Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 11 Ottobre 2025

Sabato 25 ottobre “Caccia al Dolcetto” tra i boschi del Vivaio storico di Maccarese

Un’avventura notturna per famiglie e bambini aspettando Halloween

 

di Dario Nottola

 

 

Sabato 25 ottobre, alle ore 18, ritorna a grande richiesta l’imperdibile caccia al tesoro notturna all’interno dei 33 ettari del vivaio storico della Maccarese Spa.

 

Ogni persona che entra al vivaio dovrà avere con sé una torcia, perché l’attività si svolgerà al buio, e una borsetta, per contenere i dolciumi. Per accedere all’area i bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati da un adulto che dovrà rimanere insieme a loro per tutta la durata della caccia al tesoro.

 

Ingresso gratuito, posti limitati. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite… clicca qui

 

Vivaio della Maccarese: Viale dei Collettori (ingresso da Viale di Castel San Giorgio) – Fiumicino
Per informazioni mandare un sms o un whatsapp al cell. 337.1175780

 

 

Scritto da Fiumicino Online
