QUI È ORA – Al Baubeach di Maccarese un viaggio emozionale con il libro “Buongiorno con un fiore” di Gianfranco Biolcati

Un’esperienza immersiva con l’installazione fotografica ispirata e il workshop con l’artista Karen Thomas

di Dario Nottola

Domani, alle ore 17, nella suggestiva cornice del Baubeach di Maccarese – la prima spiaggia per cani liberi e felici in Italia – si terrà l’evento “Qui è ora”, un’esperienza immersiva che intreccia letteratura, arte visiva e pittura partecipativa, in un percorso ispirato al libro “Buongiorno con un fiore” del Dott. Gianfranco Biolcati, figura assai stimata di Maccarese.

“Credo che i fiori e le piante siano l’espressione più genuina e vera della vita”, scrive Biolcati nell’incipit del volume, che rappresenta il punto di partenza di un viaggio sensoriale attraverso simboli, contrasti e armonie della natura. L’opera sarà presentata all’interno di un’installazione fotografica sulla spiaggia, dove sarà possibile condividere lo spazio con il proprio cane, arricchendo la relazione attraverso l’esperienza dell’arte e dell’osservazione consapevole.

La narrazione del libro – fatta di storie, leggende e immagini delicate – viene restituita in un allestimento emozionale, in cui i visitatori potranno immergersi tra riproduzioni fotografiche dei fiori raccontati, cogliendo i dettagli effimeri della natura: una goccia che scivola, un’ape che si posa, la brezza che attraversa un viale di glicini.

A seguire, il pubblico sarà invitato a partecipare a un workshop di pittura condotto dall’artista Karen Thomas, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella celebrazione della bellezza naturale. Davanti al mare, su una grande tela collettiva, i partecipanti potranno trasformare in colore le emozioni e le suggestioni raccolte, lasciandosi guidare da un ritmo più lento, più umano, più autentico.

“Dipingo i fiori per non farli morire”, scriveva Frida Kahlo, citata spesso da Karen Thomas, che in questo contesto porta anche il suo messaggio di Ambasciatrice per la Pace. Al centro della sua poetica l’ideale greco del Kalos Kai Agathos, l’unità indissolubile tra bellezza e bontà, che la natura esprime nella sua forma più pura attraverso ogni organismo vivente.

L’evento vuole essere un invito a rallentare, ad ascoltare, a ritrovare il senso del tempo presente . “Qui è ora”– con quell’accento voluto – non è una formula alla moda, ma un appello sincero a riconnettersi con la Terra, a farsi guidare dal proprio cane su sentieri inesplorati, ad aprirsi allo stupore.