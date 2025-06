Pupi Avati a Fiumicino

Fregene e Maccarese le location protagoniste del nuovo film “Il tepore del ballo”

Nei giorni scorsi le località di Fregene e Maccarese sono state le location protagoniste del nuovo film, in fase di lavorazione, di Pupi Avati “Il tepore del ballo”.

La produzione Duea Film Spa di Pupi e Antonio Avati si è avvalsa della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino e del Direttore Alessandro De Nitto relativamente agli aspetti logistici e all’organizzazione delle miglior location sul territorio.

Alcune delle ambientazioni sul lungomare di Fregene sono state trasformate in una stazione dei Carabinieri che ha fatto da sfondo a diverse scene del film, con protagonisti Massimo Ghini e Sebastiano Somma.

Il Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, ha ringraziato il maestro della cinematografia italiana, presente sul set insieme al fratello e famoso sceneggiatore Antonio Avati, per la collaborazione instaurata con tutta la produzione e la scelta delle location tra stabilimenti, strutture ricettive e vari ambienti privati allestiti per i ciak interni.

Pupi Avati, dopo essere stato recentemente premiato ai David di Donatello alla carriera, ha deciso di tornare sul set partendo proprio da Fiumicino per girare il suo nuovo film intitolato “Il tepore del ballo”. La vicenda sceneggiata, da indiscrezioni, riguarda un noto conduttore televisivo con un passato travagliato che nel percorso di vita si vedrà costretto a fare i conti con le sue azioni. Gli altri attori della pellicola sono Giuliana De Sio, Isabella Ferrari, Lina Sastri e Pino Quartullo.

La Commissione Cinematografica ha poi da poco terminato le riprese della nuova serie tv “La buona stella”, prodotto dalla Paypermoon Italia Srl per la regia di Luca Brignone. Molte delle scene girate hanno riguardato la sede comunale di Fiumicino che è stata trasformata per alcuni giorni in un vero e proprio commissariato della Polizia di Stato, con tanto di insegne, indicazioni e tinteggiatura in tono. Ad impersonare i poliziotti della fiction sono Francesco Arca e Miriam Dalmazio, già protagonista della serie Rai di successo “Costanza”. Molte delle maestranze e delle comparse che hanno partecipato alla realizzazione della serie sono del territorio di Fiumicino, coordinate dallo staff della Commissione Cinematografica, che auspica una ripresa della cinematografia necessaria al fine di assicurare un futuro a tante professionisti che da troppo tempo sono fermi a causa della crisi del settore.