Passoscuro: dal 30 maggio al 1 giugno la 47ma edizione della “Sagra della tellina”

Anche quest’anno finiranno in padella, per essere cucinati con gli spaghetti, circa 8 quintali del mollusco

di Dario Nottola

Si scaldano i fornelli e tutto è pronto per uno degli appuntamenti clou della tradizione del litorale di Fiumicino: dal 30 maggio al 1 giugno, a Passoscuro, la 47/ma edizione della “Sagra della tellina”, organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune costiero.

Accanto a spettacoli ed appuntamenti socio-sportivi, come, il 1 giugno, alle 9, la sesta “Pedalata della tellina” in luoghi caratteristici, in piazza Domenica Santarelli finiranno in padella, per essere cucinati con gli spaghetti, circa 8 quintali del mollusco, catturato nelle acque di mare antistanti Passoscuro, distribuito negli stand gastronomici per le degustazioni, che apriranno alle 10 il 30 maggio, ed alle 11.30 nei due giorni seguenti. Oltre agli spaghetti sono previste altre alternative culinarie come il cartoccio con il fritto di pesce, arrosticini abruzzesi cotti sulla brace e panini di ogni genere.

Il programma degli spettacoli serali ha in agenda, tra l’altro, domenica 1 giugno, alle 21, il gruppo “Greg & The Frigidaires”, la band formata da Claudio “Greg” Gregori (del duo Lillo & Greg), con rock’n’roll anni ‘50, ritmi swing e dissacrante ironia.

L’appuntamento precede di una settimana quello altrettanto atteso di Fiumicino: dal 6 all’8 giugno la Pro Loco proporrà la 53/ma edizione “Sagra del Pesce – Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino”, patrocinata dal Comune, dalla Regione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Si svolgerà a piazzale Traiano Imperatore e nel tradizionale maxi padellone, simbolo della classica manifestazione, finiranno 800 litri di olio dove quest’anno verranno fritti oltre 15 quintali di gamberi e calamari, oltre ad alici del Mar Tirreno.

PROGRAMMA SAGRA DELLA TELLINA DI PASSOSCURO

VENERDI 30 MAGGIO

– Ore 10:00 Piazza Domenica Santarelli Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, würstel, cartoccio di fritti di mare, patatine fritte.

– Ore 17:00 Piazza Salvo D’Acquisto Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli.

– Ore 20:00 Piazza Domenica Santarelli Saluto dell’Amministrazione Comunale.

LIVE BEACH FESTIVAL

– Ore 21:00 “Mixxitalia”La migliore musica italiana di sempre proposta, mixata, arrangiata con un unico scopo: il divertimento! Sei musicisti di provata esperienza vi faranno cantare, ballare e perché no? Emozionare sulle note di 50 anni di musica Italiana.

– Ore 23:00 DJ SET James Da Cruz. Il piccolo genio torna a casa! Dopo aver conquistato con il suo sound i club e i palchi più importanti d’Italia ed aver ricevuto la nomination tra i Migliori DJ Urban 2023 ai Dance Music Award, James Da Cruz torna ad esibirsi sotto le stelle della sua “cameretta”. ‘till late’

SABATO 31 MAGGIO

– Ore 10:00 Piazza Domenica Santarelli Apertura Stand Artigianali.

– Ore 10:30 Esibizione judo e Ginnastica Artistica a cura della “Polisportiva Passoscuro”.

– Ore 11:30 Apertura Stand gastronomici

– Ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli.

– Ore 19:30 Esibizione a cura della “Polisportiva Passoscuro”.

– Ore 20:30 Intervento dei Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

LIVE BEACH FESTIVAL

– Ore 21:00 The Swifties Taylor Swift Tribute Band – Uno spettacolo che ricalca più fedelmente possibile l’Eras Tour con corpo di ballo, cambi d’abito e Visuals Ledwall.

DOMENICA 01 GIUGNO

– Ore 08:00 Piazza Domenica Santarelli. Raduno 6° edizione “Pedalata della Tellina”- Cicloraduno amatoriale per una pedalata immersi nella natura alla riscoperta del territorio.

– Ore 09:00 Partenza 6° edizione “Pedalata della Tellina”

– Ore 10:00 Apertura Stand artigianali e Raduno Auto d’epoca “Volanti Storici” di Ladispoli.

– Ore 11:30 Apertura Stand gastronomici.

– Ore 12:00 Piazza Domenica Santarelli 6° Raduno Moto in Sagra, Moto d’Epoca e Harley Davidson.

– Ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli.

– Ore 19:30 Piazza Domenica Santarelli. ASD Soft and Wild Dance – Spettacolo Line Dance Country.

– Ore 20:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza” Presentazione Staff

LIVE BEACH FESTIVAL

– Ore 21:00 Greg & The Frigidaires – Greg & the Frigidaires sono un vulcano di rock’n’roll anni ‘50, ritmi swing e dissacrante ironia. La band è formata da Claudio “Greg” Gregori (del duo Lillo & Greg),Luca Majnardi, Alex Meozzi, Olimpio Riccardi, Giovanni Campanella e Giulio Scarpato.