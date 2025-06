“PASSI NEL TEMPO Storie e segreti di Fregene e Maccarese”

16 percorsi, per un viaggio tra passato e presente, alla scoperta di Fregene e Maccarese

di Dario Nottola

Pronti per un viaggio tra passato e presente? La Proloco di Fregene e Maccarese lancia, per l’estate 2025, “PASSI NEL TEMPO-Storie e segreti di Fregene e Maccarese”. Un vero e proprio viaggio nel tempo.

Sono state, infatti, individuate 16 tappe di passeggiate turistiche a piedi o in bicicletta, che abbracciano tutte le meraviglie delle due località e che coinvolgeranno tutto il mese di Luglio a partire da Giovedì 3, dove si andrà alla scoperta delle Ville degli anni ’20 e ’30; ma ci saranno tappe alle Ville degli anni ’40 (il 4), al Villaggio dei Pescatori (8), alle Ville degli anni ’60 (9), alla Casa Albero di Perugini (10), alle Pensioni scomparse (11), alla Torre Primavera (15), al Castello San Giorgio (17), ecc.

Per partecipare ai Tour di “Passi nel Tempo” si può mandare un messaggio whatsapp al numero: 331 395 2765, con – Nome, Cognome, Titolo della Tappa alla quale si intende aderire. Il costo di ogni Tappa di “Passi nel Tempo” è di 15 euro a persona.

La serie passeggiate guidate in bicicletta alla scoperta dei luoghi storici del nostro territorio si svolgeranno nell’arco di un’ora di tempo, in ogni tappa, per immergersi nel passato tra natura, architettura e racconti affascinanti. Alla fine di ogni passeggiata ci sarà aperitivo conviviale. Per il calendario completo del mese di Luglio si può consultare la locandina con tutte le date e tappe.