Parco Leonardo: “Parco in Festa 2025” tre giorni di eventi, musica e divertimento a Parco Leonardo

Appuntamento nel parco del Perugino dal 6 all’8 giugno, con ingresso libero e gratuito

Mancano ormai pochi giorni ad uno degli appuntamenti più attesi a Parco Leonardo: “Parco in Festa 2025”. L’evento annuale, organizzato dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo, giunto alla sua sesta edizione, animerà il parco del Perugino dal 6 all’8 giugno, dalle ore 17:00 alle 23:30, con ingresso libero e gratuito.

Il programma della tre giorni è stato concepito per offrire un’ampia gamma di attività, spaziando dalla cultura allo sport, dalla musica all’intrattenimento.

La giornata inaugurale, di venerdì 6 giugno, sarà un viaggio tra Oriente e ritmi urbani. Un’immersione nella cultura giapponese fortemente voluta da Akira Yoshida, che in serata avrà un momento di spicco: l’intervista dal vivo con Leonardo Graziano, il doppiatore italiano della celebre serie “Naruto”. Successivamente, il palco darà spazio alle discipline sportive e artistiche, con coinvolgenti esibizioni di karate, ginnastica ritmica, danza urbana e breakdance, a cura delle scuole locali MTDA e Stratos Sport Dance & Studio. La chiusura della prima serata sarà affidata al vibrante concerto pop-rock della band The Music Flames.

Sabato 7 giugno sarà dedicato alla suggestiva serata “Parco Leonardo in White”. I partecipanti saranno invitati a vestire di bianco per creare un’atmosfera magica e unitaria. La serata vedrà l’esibizione della “Woman Soul Band”, seguita da coinvolgenti performance di danza hip hop e moderna. Un tocco di originalità sarà offerto dal contest per l’outfit total white più creativo, mentre un momento di grande impatto emotivo sarà il lancio dei palloncini, portatori dei desideri del pubblico, che riprende la tradizionale festa nipponica di Tanabata. La serata culminerà con un DJ Set d’eccezione a cura di Maurizio Picone ed Eliem, che faranno ballare il pubblico con successi dagli anni ’70 a oggi.

La giornata conclusiva di domenica 8 giugno, sarà un inno allo sport e alla musica. Saranno premiati i vincitori dei tornei di calcio balilla, volley e ping pong, con l’accompagnamento solenne dell’inno nazionale eseguito dalla Drumline MTDA. Partirà poi la prima edizione del “Parco Leonardo Festival Show”, un concorso canoro pensato per dare visibilità ai giovani talenti musicali del territorio, condotto da Antonio Dell’Olio, Margherita Rebeggiani, Giulia Folegnani e Karen AdrianZen.

Oltre agli eventi in programma sul palco principale, per tutte e tre le giornate il parco del Perugino sarà animato da un’ampia offerta di attività parallele. Saranno presenti animazione e giostre dedicate ai bambini, una ricca area gastronomica con stand e street food, un angolo Japan con workshop e attrazioni a tema, giochi, esibizioni e numerose altre sorprese.

“Ogni dettaglio è stato curato per garantire un’esperienza completa e inclusiva, riflettendo lo spirito vivace ed accogliente della comunità di Parco Leonardo – lo dichiara Erik Paciucci, Presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo – Parco in Festa è un’occasione straordinaria per rafforzare i legami della nostra comunità, un’opportunità preziosa per incontrarsi, divertirsi e vivere insieme la ricchezza del nostro quartiere. Siamo entusiasti di offrire tre giorni ricchi di cultura, musica, sport e intrattenimento per tutte le età. Invitiamo caldamente tutti a partecipare e a condividere l’energia unica di Parco Leonardo”.

L’organizzazione dell’evento è resa possibile anche grazie al sostegno di una raccolta fondi online, alla quale è possibile contribuire tramite il seguente link: clicca qui