Parco da Vinci: in arrivo la prima “Da Vinci Run” e “Lucilla Show 2025”

Ancora una volta, il Parco conferma il proprio impegno nel creare occasioni di incontro

Si è appena chiuso con entusiasmo e grande partecipazione, il primo Car Boot Sale della stagione e il Parco Da Vinci è già pronto a sorprendere il suo pubblico con due appuntamenti imperdibili, gratuiti e aperti a tutti. Per la prima volta dagli immensi viali del Parco prende il via – domenica 21 settembre – una vera e propria maratona, la “Da Vinci Run”, con percorsi di ogni livello che consentono una adesione trasversale: dagli sportivi agli amanti della corsa, fino alle famiglie che hanno voglia di passeggiare, magari con il loro cagnolino al seguito, in un ambiente familiare e sicuro. E conoscere il territorio.

Appuntamento davanti a Decathlon alle ore 7.15, dove si torna per tagliare il traguardo e seguire la premiazione di ogni categoria: della 10 km e della Dog & Family Run (4 Km). Un pacco gara esclusivo con maglia tecnica attende inoltre i primi 600 iscritti, e numerosi ristori sono previsti lungo il percorso. Ad arricchire la giornata, soprattutto di coloro che attendono l’arrivo dei corridori, un vivace Villaggio sportivo dove sperimentare diverse discipline. Tutte le info al link (clicca qui) da cui è possibile scaricare il regolamento completo.

Domenica 27 settembre invece è il turno dei più piccoli per i quali il Parco ha da sempre un occhio di riguardo, con il “Lucilla Show 2025”. Cantante e performer, Lucilla è protagonista di un format che unisce musica e gioco, trasformando ogni spettacolo in una festa collettiva fatta di canzoni, balli e interazione. Il suo family show dal vivo propone coreografie semplici e coinvolgenti, stimolando l’apprendimento attraverso il divertimento. Numeri, lettere, suoni e storie diventano parte di un grande gioco che fa ballare e sorridere tutta la famiglia. Lucilla è anche una presenza amatissima online: sul canale YouTube LucillaKids con milioni di visualizzazioni, porta in scena brani come “Tutti gli animali” o “L’Abbecedario”, mentre su Instagram e Facebook condivide video, curiosità e anticipazioni dei suoi spettacoli. L’appuntamento è alle ore 18:00 davanti a Bata per un evento che farà vivere ai bambini un’esperienza da ricordare.

Da non dimenticare il 20 e 21 settembre “Mercatino che passione”: la rassegna che ogni terzo weekend del mese anima i viali del Parco tra antiquariato, collezionismo, fumetti d’epoca, monete rare, oggetti vintage anni ’60-’80 e pezzi artigianali unici.

Tutti eventi che consentono modi diversi di vivere il Parco Da Vinci, uniti dallo stesso spirito: condivisione, divertimento e apertura a tutti. Ancora una volta, il Parco conferma il proprio impegno nel creare occasioni di incontro che valorizzano il territorio e rafforzano il legame con la comunità, offrendo iniziative che vanno ben oltre lo shopping. Che comunque rimane tra i più prestigiosi a livello nazionale.

Gli appuntamenti – tutti gratuiti – sono da considerarsi annullati in caso di maltempo