Ostia, torna la Festa delle Oasi Lipu: due giorni tra natura, birdwatching e attività all’aria aperta

All’Oasi Lipu di Ostia eventi, laboratori, visite guidate e liberazione di fauna selvatica nel weekend del 9 e 10 maggio

di Dario Nottola

All’Oasi Lipu di Ostia, sabato 9 e domenica 10 maggio, torna la Festa delle Oasi e delle Riserve Lipu, lo storico appuntamento con la natura firmato dall’associazione ambientalista. Dal Piemonte alla Sicilia, le Oasi e le Riserve aprono le porte per due giornate dedicate alla scoperta della biodiversità: un’occasione unica per immergersi nella natura, praticare birdwatching, partecipare a escursioni e vivere tante attività all’aria aperta.

Lungo sentieri e capanni sarà possibile osservare numerose specie di uccelli, tra cui aironi, limicoli e rapaci, ma anche scoprire la ricchezza di ambienti che vanno dalle zone umide alle coste, fino ai boschi e alle colline.

Il sistema delle Oasi e Riserve Lipu tutela migliaia di specie animali e vegetali, rappresentando un patrimonio prezioso per la conservazione della natura in Italia.

All’Oasi Lipu di Ostia in programma due giornate ricche di attività: presentazione del libro “In alto mare” di Elisabetta Mitrovic, yoga, laboratori didattici, di disegno, arte naturalistica, stampa e visite guidate con le guide. Domenica, alle 18, la liberazione di un animale selvatico e curato dalla Crfs Lipu Roma. “Vi aspettiamo per festeggiare insieme la natura!”, l’invito della LIPU.